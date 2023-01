Napoli, sconto dell’80 per cento sulla tassa dei rifiuti a chi gestisce beni confiscati alla camorra La giunta Manfredi ha approvato la delibera per aiutare associazioni e onlus a sostenere i costi di gestione. Maresca e Simeone: “Risultato importante”

A cura di Pierluigi Frattasi

A Napoli sconto dell'80% sulla Tari, la tassa dei rifiuti, per chi gestisce beni confiscati alla mafia e alla camorra. Lo ha deciso la giunta del sindaco Gaetano Manfredi, con la delibera 517 approvata il 14 dicembre scorso. "Un grande risultato a beneficio di enti, associazioni onlus e organizzazioni per pubbliche finalità che non riuscivano più a sostenere i costi dei tributi", commentano Catello Maresca e Nino Simeone, rispettivamente presidente della commissione PNRR e Infrastrutture.

Sconto sulla Tari a chi gestisce beni confiscati

La delibera di giunta porta la firma dell'assessore alla Sicurezza, Antonio De Iesu, e del collega al Bilancio, Pierpaolo Baretta. Per i consiglieri comunali Catello Maresca e Nino Simeone (che sono rispettivamente presidente della commissione PNRR e Infrastrutture), a margine della seduta odierna della commissione Bilancio del Comune:

"Con la delibera di giunta comunale che proponeva di ridurre dell’80% la parte fissa e variabile della TARI, per i beni confiscati alle mafie ed assegnati a enti, associazioni onlus e organizzazioni per pubbliche finalità e che è arrivata in via di definizione, si vincerebbe una battaglia che sentiamo nostra, poiché ci siamo battuti a favore di tante realtà del terzo settore che non riuscivano più a sostenere i costi della tassa comunale sui rifiuti".

E concludono:

