Napoli scende in piazza per la Palestina: “Israele tradisce la Giornata della Memoria” Anche a Napoli, come in molte città d’Italia, manifestanti in piazza per chiedere lo stop al conflitto nella Striscia di Gaza: “Già 30mila morti tra i civili” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

95 CONDIVISIONI condividi chiudi

Anche a Napoli si manifesta oggi per chiedere lo stop al conflitto israelo-palestinese, riaccesosi negli ultimi mesi. Nella Giornata della Memoria, nata per ricordare le vittime dell'Olocausto, attivisti, movimenti e associazione, ma anche molti studenti e semplici cittadini sono scesi in piazza per ricordare le vittime innocenti tra i civili nella guerra iniziata lo scorso 7 ottobre nella Striscia di Gaza, una porzione di territorio exclave appartenente de iure allo Stato Palestinese ma di fatto controllata dal 2007 da Hamas, organizzazione militare e nazionalista considerata a tutti gli effetti un gruppo terroristico.

"La giornata della memoria appare tradita innanzitutto da Israele e da chi è complice del suo progetto di apartheid e di pulizia etnica, come il nostro governo", spiega Potere al Popolo, scesa in piazza assieme alla Rete Napoletana per la Palestina ed altre associazioni. "A Gaza, ci sono stati 30.000 morti in poco più di cento giorni, di cui oltre 12.000 bambini, 118 giornalisti uccisi con assassini mirati, quasi due milioni di persone, per metà minorenni, costretti ad abbandonare le proprie case e afflitti da fame e sete".

Nella nota, Potere al Popolo ha poi aggiunto:

Leggi anche Incendio in un garage a Napoli: muore un 66enne

Siamo scesi in piazza, perché pensiamo che il ricordo dell'olocausto e il genocidio nazifascista di sei milioni di vittime ebree, insieme a oltre mezzo milioni di rom, testimoni di Geova, omosessuali, disabili, popolazioni dell'Est Europa, comunisti e altri dissidenti politici, deve essere d’aiuto a indagare e ricordare il passato per comprendere meglio il presente al fine di progettare un futuro che non ripeta gli orrori del passato.