Sarà abbattuto il palazzo dell’ex Catasto in via De Gasperi a Napoli. La storica sede dell’ex Agenzia del Territorio chiuse i battenti 6 anni fa per spostarsi nei nuovi uffici di via Montedonzelli. Adesso, il palazzone che sorge sul Lungomare, tra via Alcide De Gasperi, via Cristoforo Colombo e vico San Nicola alla Dogana andrà giù. Ci vorranno quasi due mesi per demolirlo. I lavori dovrebbero iniziare a metà giugno e finire entro la fine di luglio 2021. Saranno fatti in tre step. Nella seconda fase è prevista la chiusura di vico II San Nicola alla Dogana alla circolazione sia delle auto che dei pedoni, ma solo per 24 ore.

Il piano di demolizione in tre fasi

Nei prossimi giorni è previsto l’avvio del cantiere. Saranno installati i ponteggi fissi per procedere all’abbattimento della struttura più bassa e poi di quella più alta con la tecnica dello strip out, con l'ausilio delle ruspe. Il cantiere occuperà solo il lato del marciapiede. Sospese le strisce blu su ambo i lati del civico 18 per tutta la lunghezza del cantiere, mentre ci sarà un corridoio per accedere al parcheggio Inail e al garage privato. Ci sarà un attraversamento pedonale temporaneo prima dell’area di cantiere in via De Gasperi, in sostituzione di quello occupato che sarà sospeso.

L'Agenzia del territorio era una delle quattro agenzie fiscali italiane, istituite nell'ambito della riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze. Insieme all'Agenzia delle Dogane, all'Agenzia delle Entrate e all'Agenzia del Demanio era preposta a svolgere le attività tecnico-operative che precedentemente erano svolte dal Ministero delle finanze. È stata incorporata, dal 2012, nell'Agenzia delle Entrate. Sei anni fa, quando l'Agenzia cambiò sede, alcuni operai della ditta delle pulizie salirono sul tetto dell’ex Catasto per protesta lanciando documenti in strada.