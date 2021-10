Napoli, sale sul bus col biglietto scaduto, poi si mette davanti per non farlo partire: denunciato È accaduto in piazza Garibaldi, all’esterno della Stazione Centrale di Napoli, dove un 29enne originario della Costa d’Avorio ha preteso di salite su un’autobus con il biglietto scaduto. Quando l’autista gli ha impedito di salite a bordo, il 29enne si è parato dinnanzi al mezzo, impedendone la partenza.

A cura di Valerio Papadia

Pretendeva di salire sull'autobus con un biglietto scaduto, valido per un'altra corsa: quando gli è stato impedito di salire a bordo, si è parato dinnanzi al mezzo, impedendone a partenza. Per questo, un giovane di 29 anni, I.K. le sue iniziali, originario della Costa d'Avorio e già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato dalla Polizia di Stato a Napoli. È accaduto in piazza Garibaldi, all'esterno della Stazione Centrale di Napoli, dove gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato, allertati dalla Centrale Operativa, sono intervenuti dopo la segnalazione di un cittadino che stava bloccando la partenza di un autobus.

Gli agenti sono arrivati presso lo stallo di una società di autobus e qui sono stati avvicinati da due autisti della compagnia, che hanno raccontato loro che il 29enne, poco prima, aveva preteso di salire a bordo di un autobus nonostante avesse un biglietto scaduto: il titolo di viaggio in possesso dell'uomo si riferiva infatti a una corsa precedente e non era più valido. Quando al 29enne è stato impedito di salire a bordo, lui si è posizionato davanti all'autobus e ne ha impedito la partenza, fino all'arrivo delle forze dell'ordine. I poliziotti hanno identificato l'uomo, che è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di tentata violenza privata.

Aggressione sempre a causa di un biglietto, o meglio, di un mancato biglietto, anche quella avvenuta qualche settimana fa sulla Linea 2 della metropolitana di Napoli. Alla stazione di Campi Flegrei, nel quartiere Fuorigrotta, un capotreno è stato picchiato da due persone che volevano salire a bordo del treno senza titolo di viaggio.