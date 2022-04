Napoli, ruba la palina della fermata dell’autobus e la porta via sul tetto dell’auto Un uomo a Napoli ha rubato la palina della fermata di un autobus, caricandola sull’auto. Il furto ripreso in un video da un passante.

A cura di Nico Falco

Un uomo arriva con una vecchia Punto, parcheggia sul marciapiedi dietro i cassonetti della spazzatura, afferra la palina della fermata dell'autobus, la appoggia sul tettuccio e riparte. Così, con il segnale stradale in bilico, che oscilla pericolosamente ad ogni metro. Succede in pieno giorno, in via Emilio Scaglione, al confine tra i quartieri di Chiaiano e Marianella, periferia nord di Napoli. Tutto registrato in un video, ripreso col cellulare da un incredulo passante che si è trovato ad assistere alla scena.

Non è chiaro se l'uomo abbia sradicato la palina o se si sia limitato a portarla via dopo averla trovata a terra; quello che sembra certo è che la persona ripresa, che non si è preoccupata di essere vista dagli automobilisti e nemmeno da una donna che nelle immagini è lì vicino, non ha per niente l'aria di un incaricato alla rimozione. Il segnale stradale sarebbe quello originariamente installato proprio su quel tratto di strada, a un paio di metri dal punto ripreso nel video, per la fermata degli autobus su via Scaglione.

"Episodi come questo sono intollerabili ma sono fiducioso che le Autorità Giudiziarie faranno chiarezza, del resto il territorio che amministro può vantare una altissima qualità delle forze dell'ordine – dice a Fanpage.it Nicola Nardella, presidente della Ottava Municipalità di Napoli (Piscinola – Marianella – Chiaiano – Scampia) – resta l'amaro in bocca per un fatto orientato ad una diminuzione del decoro urbano. Questi territori hanno bisogno di massicci investimenti proprio per innalzare la qualità della vita. Come presidente della Municipalità sento di dover lanciare un appello alle altre Istituzioni affinché si impegnino in questo senso".

"Abbiamo sporto denuncia alla Polizia Municipale e abbiamo inviato una segnalazione all'Anm per chiedere il ripristino della fermata – commenta il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, che ha rilanciato il video sui social, insieme al conduttore radiofonico Gianni Simioli – stiamo cercando anche di capire se l'uomo abbia divelto egli stesso la palina per portarsela via o se l'abbia trovata già staccata dal suolo".