Ruba il cellulare ad una paziente nella sala d'attesa del pronto soccorso dell'ospedale Del Mare di Ponticelli, nella zona orientale di Napoli, ma è stato fermato dalla vigilanza ed arrestato dai carabinieri, intervenuti poco dopo. A finire in manette un 22enne, M.A., di origini sudanesi e risultato dai controlli di rito già noto alle forze dell'ordine, portato dopo le formalità di rito e l'identificazione in camera di sicurezza, in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto: deve rispondere di furto aggravato.

Il 22enne era nei locali dedicati al triage per i pazienti del pronto soccorso, quando ha rubato il cellulare di una delle pazienti che era nella sala d'attesa, aspettando il proprio turno per essere visitata. Da quanto ricostruito dai carabinieri, l'uomo le avrebbe sfilato il cellulare approfittando di un attimo di distrazione della donna, ma i suoi movimenti sono stati notati dal personale della vigilanza, che lo ha fermato un attimo prima che l'uomo riuscisse ad allontanarsi dalla sala d'attesa del triage del pronto soccorso dell'ospedale Del Mare di Ponticelli. Sul posto sono quindi giunti i carabinieri della stazione di Barra che hanno provveduto ad eseguire l'arresto: il 22enne di origini sudanesi dovrà ora rispondere del reato di furto aggravato. Rischia, in caso di condanna, una pena che va dalla reclusione da due a sei anni ed una forte multa tra i 927 ed i 1.500 euro, come previsto dall'articolo 625 del codice penale. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è ora in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto dd parte del giudice e si trova recluso in camera di sicurezza.