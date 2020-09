Riapriranno i battenti domani, mercoledì 30 settembre, le quattro scuole chiuse a Napoli per mancanza dei dispositivi individuali. Si tratta di quattro istituti scolastici che sorgono nel territorio della IV Municipalità (San Lorenzo, Vicaria, Poggioreale, Zona Industriale): le due scuole per l'infanzia Beltramelli e Chiara d'Assisi e i due asili nido Bice Zona e Partenope. A dare la notizia Giampiero Perrella, presidente della IV Municipalità di Napoli: "In tempi record – dice Perrella – sono arrivati gli operai e hanno montato la segnaletica orizzontale e verticale ed è stata garantita, dalla Napoli Servizi, anche le presenza e la disponibilità del personale per le pulizie e la misurazione della temperatura ai bambini".

I quattro istituti scolastici erano infatti stati chiusi non soltanto per la mancanza dei cosiddetti dpi (tra cui figurano, ad esempio, anche le mascherine protettive obbligatorie), ma anche per la mancanza della opportuna segnaletica verticale ed orizzontale anti-assembramento, nonché per il rifiuto del personale di Napoli Servizi di rilevare la temperatura corporea dei piccoli studenti. "La denuncia del ritardo nella consegna dei dispositivi di sicurezza e del relativo personale ha fatto sì che oggi le scuole siano state attrezzate di tutto quanto previsto dalla legge per una riapertura in sicurezza ed è quello che avverrà finalmente domani" si legge in una nota diramata dalla IV Municipalità.

Domani riapre anche il Liceo Fonseca

Domani, 30 settembre, riprenderanno le lezioni anche nella sede centrale del Liceo Statale Eleonora Pimentel Fonseca, in via Benedetto Croce, nel cuore del centro antico di Napoli. L'istituto scolastico era stato chiuso per procedere con gli opportuni interventi di sanificazione degli ambienti dopo che uno degli studenti era risultato positivo al Coronavirus.