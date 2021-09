Trasporto pubblico a Napoli

Napoli, riapre la Perimetrale di Melito dell’Asse Mediano: chiusa un mese dopo il rogo al campo rom Riapre la Perimetrale di Melito, che collega Napoli all’Asse Mediano, dopo oltre un mese di chiusura. La strada era stata interdetta dopo l’incendio del 4 agosto scorso all’ex Campo Rom di Scampia. Per quasi tutto il mese di agosto sono stati inaccessibili sia gli ingressi da viale dei Ciliegi e di Santa Maria a Cubito- via Emilio Scaglione a Chiaiano, sia quello di Scampia, che quello nei pressi dell’Auchan di Mugnano.

A cura di Pierluigi Frattasi

La perimetrale di Melito chiusa ad agosto

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Riapre la Perimetrale di Melito, che collega Napoli all’Asse Mediano, dopo oltre un mese di chiusura. La strada era stata interdetta dopo l’incendio del 4 agosto scorso al Campo Rom di Scampia. Ad annunciare la riapertura, al termine delle verifiche tecniche di stabilità della rampa, è la consigliera delegata di Città Metropolitana di Napoli Elena Coccia: “Dopo oltre un mese riapre l'asse mediano all’altezza della perimetrale di Melito – ha spiegato a Radio Marte – È stato necessario un po’ di tempo perché l’incendio aveva interessato anche la parte strutturale e sono state necessarie verifiche strutturali ai piloni del ponte”.

La Perimetrale di Melito, che va da viale Comandante Umberto Maddalena all’Asse Mediano, è stata chiusa nel tratto di competenza del Comune di Napoli. Per quasi tutto il mese di agosto sono stati inaccessibili sia gli ingressi da viale dei Ciliegi e di Santa Maria a Cubito- via Emilio Scaglione a Chiaiano, sia quello di Scampia, che quello nei pressi dell’Auchan di Mugnano. L’incendio sviluppatosi nei pressi dell’ex campo rom, infatti, aveva interessato anche una struttura che si trovava proprio sotto la campata del viadotto, che aveva bruciato per diverse ore, scurendo il calcestruzzo.

Il Comune di Napoli, ha spiegato Elena Coccia, “ha seguito la questione ed è stato fatto un ottimo lavoro da parte della ditta incaricata delle verifiche. Dato che i danni non sono stati così gravi come si immaginava inizialmente, posso annunciare che tra stasera e domani mattina la strada sarà riaperta al traffico”. Si tratta di una delle strade più trafficate della città, frequentata a tutte le ore del giorno e della notte, in quanto collega Napoli ai comuni dell'area nord, come Mugnano, Villaricca e Qualiano.