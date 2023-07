Napoli, record di turisti a giugno 2023. Manfredi: “Il mese con più visitatori nella storia della città” Il primo cittadino partenopeo: “Questo ci fa ben sperare, ma dobbiamo lavorare e ben governare questo processo turistico che va gestito”.

A cura di Valerio Papadia

Città d'arte. Città di enogastronomia. Città del cinema. E allora, sempre più turisti vogliono venire – e ci vengono – a Napoli. La città, nel mese di giugno 2023, ha fatto registrare un record di presenze turistiche. A renderlo noto è stato il sindaco Gaetano Manfredi, che questa mattina è intervenuto all'inaugurazione del Museo Caruso a Palazzo Reale: "Giugno è stato, se guardiamo i numeri, forse il mese con la più grande ricettività della storia della città" ha detto il primo cittadino partenopeo.

"Questo ci fa ben sperare – ha aggiunto il sindaco Manfredi – ma dobbiamo lavorare e ben governare questo processo turistico che va gestito. Ci muoveremo in quella direzione migliorando servizi e qualità dei flussi turistici e evitare un'eccessiva turistificazione della città".

Come sottolineato anche da Manfredi, la massiccia presenza dei turisti a Napoli ha creato, negli ultimi tempo, un processo di turistificazione, contribuendo a creare una emergenza abitativa forse senza precedenti in città. Secondo uno studio di settore pubblicato nel giugno del 2023, comparando i prezzi delle case e il reddito medio, Napoli è la città meno accessibile d'Italia. Una situazione che proprio la turistificazione ha contribuito a creare, visto che tante case, soprattutto in centro, sono state trasformate in bed&breakfast.