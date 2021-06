Aggressione ai danni del personale di un'ambulanza del 118 a Pianura, quartiere della periferia occidentale di Napoli: i membri dell'equipaggio, con a bordo un paziente in codice giallo, si sono dovuti chiudere all'interno dell'ambulanza a causa di un uomo, che aveva cominciato a colpire il mezzo di soccorso con calci e pugni. La vicenda è stata riportata dall'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate", che su Facebook ha raccontato quanto accaduto nel pomeriggio di oggi, lunedì 14 giugno.

Stando a quanto racconta l'associazione, che spesso si trova a riferire delle aggressioni subite dal personale sanitario, la postazione 118 India di Pietravalle, dopo essere intervenuta in via Luigi Santamaria per un paziente in codice giallo, ha incrociato una vettura in una strada stretta del quartiere: il conducente della vettura pretendeva, nonostante lo stato di emergenza dell'ambulanza, che il mezzo di soccorso tornasse sui suoi passi e gli lasciasse la precedenza. Gli animi a quel punto si sono scaldati e l'uomo alla guida dell'auto è sceso dall'abitacolo e si è avvicinato con fare minaccioso all'ambulanza, ha dapprima insultato il personale e ha poi cominciato a colpire il mezzo con calci e pugni: a quel punto, i soccorritori si sono "barricati" all'interno dell'ambulanza, chiudendo finestrini e sicure delle portiere.

"Nelle zone di guerra la croce rossa dipinta sulle ambulanze evitava qualsiasi tipo di rappresaglia… Ed i guerriglieri di entrambe le fazioni avevano profondo rispetto per gli ammalati e i feriti, questo da noi non succede!" ha dichiarato il dottor Manuel Ruggiero, presidente dell'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate".