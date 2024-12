video suggerito

Napoli piena di turisti, controlli a B&B e affittacamere: due non avevano l’autorizzazione, multati Controlli della Polizia Municipale di Napoli a B&B e case vacanze: due strutture nei dintorni della Stazione Centrale sono state multate per mancanza di autorizzazioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Sono numerosi i controlli messi in campo negli ultimi giorni dalla Polizia Municipale di Napoli alle strutture ricettive della città, in particolare B&B e case vacanze, alla luce del grande afflusso di turisti previsto per queste festività natalizie ma anche per la recente tragedia occorsa in un bed and breakfast in piazza Municipio, nel quale Emanuela Chirilli, turista 28enne, è morta in seguito a un incendio che ha coinvolto la sua stanza. E così, nella zona della Stazione Centrale, gli agenti del Reparto IAES hanno multato i gestori di due B&B sprovvisti di autorizzazioni.

In particolare, i poliziotti hanno multato il gestore di un bed & breakfast in via Firenze poiché era sprovvisto dell'autorizzazione necessaria e per la mancata comunicazione e iscrizione alla tourist tax. Multato anche il gestore di un affittacamere in via Alessandro Poerio: anche in questo caso non c'era l'autorizzazione necessaria ed erano stati realizzati lavori edili abusivi.

Gli agenti della Municipale hanno controllato anche numerosi esercizi commerciali nel centro storico della città. In via dei Tribunali sono state 10 le attività commerciali sanzionate per occupazione di suolo pubblico, mancata raccolta differenziata e per carenze igienico-sanitarie riscontrate all'interno dei locali.