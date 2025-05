Napoli, parcheggia in divieto davanti a Feltrinelli, minaccia di morte i vigili e li picchia. La gente lo difende

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Parcheggia l'auto in divieto di sosta sugli stalli dei taxi a piazza dei Martiri, poco distante dalla libreria Feltrinelli. Sorpreso dagli agenti della Polizia Locale, li aggredisce, minacciandoli di morte e poi li assale, con calci e pugni. Supportato poco dopo da alcuni presenti che corrono in suo aiuto e che cercano di difenderlo. Gli agenti sono rimasti feriti. Trasportati al Pronto Soccorso dell'Ospedale Vecchio Pellegrini della Pignasecca hanno ricevuto 8 giorni di prognosi per la guarigione.

Agenti di Polizia Locale aggrediti a Napoli in via Santa Caterina

L'episodio è accaduto nella notte tra sabato 3 e domenica 4 maggio, in via Santa Caterina a Chiaia, nei pressi di piazza dei Martiri, attorno alle ore 3,25. La pattuglia della Polizia Locale di Napoli era impegnata nei controlli di Polizia Stradale, quando ha ricevuto una richiesta d’intervento dalla propria Centrale Operativa per alcune auto posteggiate sugli stalli TAXI. Giunti sul posto e, riscontrando delle irregolarità, gli agenti hanno provveduto ad elevare contravvenzione ad un automobilista.

Denunciato 25enne: aveva posteggiato sugli stalli taxi

Durante la fase di verbalizzazione sono stati avvicinati da altre persone, una di queste, un soggetto, identificato successivamente come un uomo di anni 25 residente a Napoli, senza alcun palese motivo e con fare minaccioso, ha iniziato ad inveire e minacciare di morte gli agenti. Alla richiesta di esibire i documenti da parte degli uomini della Polizia Locale, il soggetto si è rifiutato e a quel punto è scattata la procedura per la sua identificazione che ha scatenato la reazione non solo dell’uomo ma anche degli astanti che ha reso necessario l’intervento di altre pattuglie in ausilio per ristabilire l’ordine.

Gli agenti sono stati colpiti con calci e pugni, costretti a portarsi presso il P.O. Vecchio Pellegrini dove sono stati medicati con una prognosi di 8 giorni. L’aggressore, nel frattempo è stato identificato e denunciato per oltraggio, minaccia, resistenza e lesioni.