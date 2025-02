video suggerito

Napoli, occupata l'ex Manifattura Tabacchi a Gianturco da centinaia di persone: protesta dei residenti L'ex Manifattura Tabacchi di Gianturco occupata da centinaia di persone: "Sono varie comunità, da nomadi a senzatetto. Servono controlli sulle condizioni igieniche e rischio amianto. Intervenga il Prefetto"

A cura di Pierluigi Frattasi

Occupata l'ex Manifattura Tabacchi nella zona orientale di Napoli. L'ex area industriale dismessa si è trasformata in un rifugio per circa 150 persone. A segnalare l'accaduto sono i residenti della zona e i comitati cittadini, che speravano nella riqualificazione dell'area, anche dopo importanti investimenti avvenuti recentemente e l'apertura di grandi hotel. "Purtroppo, invece – commenta Carmine Meloro, del Comitato di Poggioreale – l'ex Manifattura Tabacchi di Gianturco è stata occupata abusivamente. Si tratta di una vasta area, di proprietà privata, ma dismessa da almeno 20 anni, costituita da diversi fabbricati. Probabilmente le prime occupazioni sono avvenute dallo scorso ottobre. Un via vai che è continuato in questi mesi, senza soluzione di continuità".

"Ex manifattura tabacchi occupata, intervenga il Prefetto"

"Ad oggi – spiega Meloro – ci saranno circa 150 persone che occupano le strutture fatiscenti. Da alcune testimonianze raccolte da residenti e commercianti, questo esodo è iniziato verso ottobre. Oggi è diventata quasi una cittadella abusiva. Ci sono varie comunità: nomadi, africani e senza fissa dimora". Gli ex impianti industriali sorgono in un vasto terreno che si trova alle spalle della Stazione Centrale di piazza Garibaldi, tra via Galileo Ferraris, via Gianturco e poco distante da via Brecce a Sant'Erasmo. È una situazione che vogliamo porre all'attenzione della Prefettura di Napoli, della Questura e delle istituzioni, che sono deputate a intervenire, nonché, ovviamente, al proprietario delle aree. Peraltro ci potrebbero essere anche profili di sicurezza e igiene. Non sappiamo se l'area sia servita da servizi igienici e acqua potabile, né se ci sia la presenza di amianto, molto diffuso negli anni '70 e '80".