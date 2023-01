Trasporto pubblico a Napoli

Napoli, nuovi cantieri a via Marina: strada ristretta e caos. Lavori da via Acton a via Colombo Cantieri sull’asse costiero fino a metà febbraio. Caos traffico in piazza Municipio e lunghe code. Stasera partono i lavori in Galleria Vittoria.

A cura di Pierluigi Frattasi

Sono partiti i cantieri di Terna in via Marina. Si scava per installare l'elettrodotto sotterraneo da 220 kV che collegherà la Cabina Primaria Donagella con quella di Napoli Centro, passando sotto via Cristoforo Colombo. Previsti tre mesi di lavori, fino a marzo, nel tratto di strada dell'asse costiero che va da piazza Municipio al Varco Immacolatella, dove ci sono gli imbarchi dei traghetti, che comporteranno il restringimento della carreggiata. Si tratta di una strada molto trafficata, perché collega l'uscita dell'autostrada di Napoli Est al centro della città.

Cantieri in via Acton e via Colombo

Nel complesso si prevedono 7 cantieri, organizzati in altrettante fasi. Le prime tre fasi riguardano il tratto di via Cristoforo Colombo che va da piazza Municipio all'incrocio con la chiesa di Portosalvo e via Nuova Marina. È prevista per oggi, 30 gennaio 2023, la partenza del cantiere al Varco dell'Immacolatella, che dovrebbe concludersi il 2 febbraio e interesserò l'accesso all'area portuale. In questo caso i lavori dovrebbero essere eseguiti di notte, ripristinando l'accesso al porto di giorno. Poi ci sarà un altro cantiere all'altezza del distributore dell'Agip che durerà dal 6 al 17 febbraio. Per la Polizia municipale si tratta di lavori che sono potenzialmente molto impattanti sul traffico cittadino.

Stanotte lavori in Galleria della Vittoria

Stanotte, intanto, partono i lavori in Galleria della Vittoria per lavori agli impianti di ventilazione. Dalle 23,30 alle 5,00 di domani mattina 31 gennaio, ci sarà:

il divieto di transito veicolare veicolare nella carreggiata in direzione piazza Vittoria/zona Chiaia, dalla confluenza con via Ammiraglio Ferdinando Acton all'intersezione con via Domenico Morelli; il senso unico di circolazione nella carreggiata opposta a quella di cui alla precedente lettera a), dalla confluenza con via Ammiraglio Ferdinando Acton all'intersezione con via Domenico Morelli; obbligo di svolta a destra verso via Chiatamone, per i veicoli transitanti su via Giorgio Arcoleo e diretti verso il Centro.

Domani mattina, invece, la Galleria Vittoria chiuderà per lo smontaggio delle impalcature esterne. Il tunnel resterà interdetto alla circolazione dalle ore 6,00 di martedì 31 gennaio e fino alle ore 6 di giovedì 2 febbraio, in entrambi i sensi di marcia. Per due giorni, dunque, i veicoli non potranno transitare in Galleria – solitamente molto trafficato – che collega la zona di piazza Vittoria a quella di via Acton e del Porto. La chiusura della galleria si rende necessaria per consentire la rimozione delle impalcature che attualmente si trovano all'esterno.