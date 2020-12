Natale di paura a Napoli: crolla il solaio di una casa nei pressi di via Salvator Rosa a Napoli, l'inquilino del piano di sopra cade nell'abitazione sottostante, ma per fortuna resta illeso. Paura questa mattina al centro storico di Napoli, dove si è verificato l'incidente, in una abitazione di Via San Mandato, una traversa di via Salvator Rosa. Ad un certo punto, nel pavimento della casa si sarebbe aperta una voragine, per circostanze ancora da chiarire. Il buco avrebbe inghiottito il signore del piano di sopra che sarebbe precipitato nell'appartamento sottostante, per fortuna senza nessun danno. Il boato è stato fortissimo e c'è stata molta paura anche tra i vicini che hanno avvertito il rumore. Ma nessun ferito. L'uomo adesso sta bene.

in foto: Vico San Mandato, traversa di via Salvator Rosa

Sul posto sono subito arrivati gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale per prestare i primi soccorsi e chiarire quanto accaduto. Ma per fortuna i danni sembrano essere contenuti. C'è stato solo un grande spavento. La zona, il 17 novembre scorso, fu investita da violento nubifragio che colpì Napoli. Via Salvator Rosa si trasformò in un fiume d'acqua da piazza Mazzini e Corso Vittorio Emanuele fino al Museo Archeologico. Saltate le fogne, caditoie otturate. Il bilancio: maxi-voragine aperta in piazza Canneto, dove si era già registrato un ammaloramento della carreggiata che era stata transennata. Due smottamenti in via Salvator Rosa, poco prima dell'incrocio con via Santa Teresa e via Pessina, di fronte al Museo, su entrambi i lati della carreggiata. Diversi danni e cedimenti anche nei vicoli circostanti, nella zona di Materdei.