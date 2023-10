Napoli, l’elenco degli 800 supermercati dove fare la spesa con i prezzi bloccati contro l’inflazione Partita oggi anche in Campania l’iniziativa del carrello tricolore. L’elenco con gli 801 negozi, supermercati e farmacie della provincia di Napoli che hanno aderito.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Pubblicato l'elenco con gli oltre 800 negozi, supermercati e farmacie che hanno aderito all'iniziativa del "Trimestre anti-inflazione" del Governo Meloni, che prevede i prezzi bloccati per alcuni beni di prima necessità in vendita sugli scaffali, a partire da oggi, domenica 1 ottobre 2023, e fino al 31 dicembre prossimo. I beni in offerta sono segnalati dal logo del carrello tricolore. Nella provincia di Napoli sono 801 i punti vendita che hanno finora aderito all'iniziativa. La lista è consultabile sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ed è in continuo aggiornamento.

Napoli al terzo posto in Italia per adesioni

L'iniziativa è stata promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per tutelare il potere d'acquisto dei cittadini che fino a fine anno coinvolgerà i punti vendita aderenti con un paniere di prodotti a prezzi calmierati, facilmente riconoscibili con il logo di un carrello della spesa tricolore. In totale sono oltre 23mila i punti vendita aderenti in tutta Italia. La Città Metropolitana di Napoli è al terzo posto, dopo Roma (1.381 adesioni) e Torino (1.074).

Cos'è il trimestre anti-inflazione

Il trimestre anti-inflazione è un patto tra Governo, produttori e distributori per offrire agli italiani tanti prodotti a prezzi bloccati o scontati. I prodotti oggetto di sconti sono soprattutto i generi alimentari di prima necessità, come pasta, carne, passata di pomodoro, zucchero, latte, uova, riso, sale, farina, cereali, saponi, detergenti, pannolini, farmaci di largo consumo. All'iniziativa hanno aderito 32 associazioni. L'elenco pubblicato dal MIMIT è organizzato per province, associazioni, insegna, ragione sociale, comune, indirizzo e CAP, in modo da poter trovare facilmente il negozio più vicino a casa che aderisce all'iniziativa.