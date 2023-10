Napoli, le spruzzano l’acqua e poi la trascinano con l’auto: studentessa 22enne con fratture multiple al Vomero Una ragazza napoletana è stata trascinata da un suv: ha riportato fratture alle braccia ed escoriazioni. Sull’accaduto indagini della Polizia Locale.

A cura di Nico Falco

Escoriazioni alle gambe, fratture multiple agli arti superiori, trenta giorni di prognosi. Esito tragico per una studentessa napoletana di 22 anni, vittima di quello che forse era cominciato come uno scherzo: le avrebbero prima spruzzato del liquido addosso, poi però, quando lei sarebbe andata a chiedere spiegazioni, uno di quegli sconosciuti l'avrebbe afferrata, l'auto sarebbe ripartita e lei sarebbe stata trascinata per diversi metri, per poi essere lasciata esanime a terra. La vicenda, che Fanpage.it ricostruisce grazie a testimonianze di persone vicine alla vittima, è accaduta nella sera del 29 settembre al Vomero, nell'area collinare di Napoli, in una delle strade che conducono in piazza Fuga; la vittima ha sporto denuncia, assistita dall'avvocato Antonio Gallinaro.

Lo scherzo dell'acqua dall'auto in corsa

Al momento la ragazza è ancora ricoverata in ospedale, dopo l'operazione chirurgica per le fratture la attende una lunga riabilitazione per il recupero della mobilità degli arti. Quella sera la 22enne stava rincasando dopo aver passato la serata a cena con un'amica in uno dei locali del Vomero, nei pressi di piazza Fuga; occasione anche per festeggiare un esame superato brillantemente, 30 e lode. Le due erano in via Renato Lordi quando un'automobile, descritta come un Suv scuro, sarebbe passato loro davanti e dall'abitacolo avrebbero spruzzato qualcosa verso le ragazze, presumibilmente acqua. Le due avrebbero sentito urlare "Sono loro, sono loro!". Forse per uno scherzo, di quelli destinati poi a finire su TikTok: sulla piattaforma ci sono diversi video che riprendono scene del genere. Subito dopo l'automobile si sarebbe allontanata. Le ragazze l'avrebbero vista di nuovo all'incrocio con via Donizetti e a quel punto la 22enne si sarebbe avvicinata per chiedere spiegazioni su quel liquido.

Studentessa 22enne trascinata dal suv al Vomero

Poi, però, la situazione sarebbe precipitata. La 22enne si sarebbe appoggiata ad uno dei finestrini e l'automobile sarebbe ripartita improvvisamente in velocità. E lei sarebbe stata trascinata, forse impigliata in qualcosa, ma avrebbe avuto la netta sensazione di essere stata afferrata per un braccio. Dopo qualche metro sarebbe caduta e il suv si sarebbe fermato poco più avanti, per poi ripartire mentre lei era ancora a terra. I due gruppi non si conoscevano, quindi sarebbero escluse ipotesi di precedenti litigi; non si sarebbe nemmeno tentato di uno scippo. La 22enne, soccorsa dalle amiche, è stata portata al Pronto Soccorso del Cto; le indagini sono affidate alla Polizia Locale, che avrebbe già acquisito le registrazioni di alcune telecamere di sorveglianza della zona per identificare l'automobile.