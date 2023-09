Napoli-Lazio, torna il caos traffico a Fuorigrotta: 138 auto rimosse da carro attrezzi Blitz della Polizia Locale contro la sosta selvaggia nei dintorni dello Stadio Maradona.

A cura di Pierluigi Frattasi

Riparte il campionato e torna il caos traffico a Fuorigrotta, con circa 100 auto rimosse dai carro attrezzi in occasione della partita Napoli-Lazio allo Stadio Maradona, persa dagli azzurri campioni d'Italia in carica per 1-2. Il blitz anti-sosta selvaggia della Polizia Locale, guidata dal Comandante Ciro Esposito, è scattato ieri sera, sabato 2 settembre 2023, poco dopo il fischio d'inizio del match che ha visto confrontarsi le due squadre dei mister Rudi Garcia e Maurizio Sarri.

Ma l'attività dei carro attrezzi è proseguita per tutta la partita, per terminare poco dopo il triplice fischio. Il Comune di Napoli ha predisposto come sempre il piano traffico, con la chiusura di alcune strade, in occasione del match. La Polizia Locale di Napoli in occasione dell'incontro di calcio Napoli – Lazio ha intensificato il controllo del perimetro esterno allo Stadio, al fine di prevenire, e reprimere, gli illeciti e i reati maggiormente diffusi durante questi eventi.

Napoli-Lazio, oltre 100 vigili in campo: sequestrate 138 auto

Per i servizi di controllo venivano impiegate 100 unità, tra Ufficiali e Agenti, 14 auto e 8 moto. 166 i verbali elevati per infrazioni al codice della strada, 138 autovetture rimosse per grave intralcio alla circolazione e 8 veicoli sequestrati perché sprovvisti di assicurazione.

I controlli hanno riguardato anche i parcheggiatori abusivi con 5 soggetti sorpresi e verbalizzati, 2 di questi denunciati per reiterazione dell’esercizio dell’attività di parcheggiatore, oltre al sequestro di 95 euro quali proventi dell’attività abusiva. Ispezionate anche le numerose attività commerciali presenti nella zona dello stadio con 11 sequestri amministrativi a carico di venditori ambulanti per circa 1000 articoli tra bevande e gadget.

Controlli sulla movida a Vomero e Chiaia

I Caschi Bianchi hanno assicurato i controlli nelle zone della movida cittadina. Le attività hanno riguardato principalmente la zona del centro storico e l’area collinare della città. Verificate le autorizzazioni amministrative ed il rispetto delle norme in materia dei tanti garage operativi nella zona dei decumani e da ciò sono scaturiti due verbali per l’installazione abusiva delle insegne luminose. Ispezionate alcune attività commerciali ricadenti nella seconda Municipalità delle quali quattro, tra via Toledo, via Citerna dell’Olio e via Banchi Nuovi, sanzionate per occupazione abusiva di suolo pubblico.

Ben 65 i veicoli sanzionati per le violazioni al Codice della Strada al Vomero, tra piazza Vanvitelli e via Aniello Falcone. Ulteriori controlli sono stati effettuati in un’operazione congiunta con la Polizia di Stato, su disposizione della Prefettura, in via Mergellina con 33 persone controllate e 4 verbali elevati per violazioni del codice della strada, quali guida senza patente e omessa revisione.