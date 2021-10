Trasporto pubblico a Napoli

Napoli: lavori del metrò linea 6 alla Riviera di Chiaia, per un anno divieto di sosta alla Torretta Ancora un anno di lavori per risistemare Largo La Torretta a Chiaia interessata dai lavori della metro Linea 6. Per consentire i lavori sarà ampliato l’attuale cantiere e sospesa la sosta. Slitta di un anno il termine dei lavori della Stazione della metro Linea 1 del Centro Direzionale, prorogati fino al 31 ottobre 2022.

A cura di Pierluigi Frattasi

Ancora un anno di lavori per risistemare Largo La Torretta a Chiaia interessato dai lavori della metro Linea 6. Per consentire i lavori sarà ampliato l'attuale cantiere e sospesa la sosta per 10 mesi, fino al 25 agosto 2022, in via Riviera di Chiaia dal civico 36 al civico 57, mentre si prevede di aprire un varco nel cordolo spartitraffico prima di via Pergolesi. Slitta di un anno anche il termine dei lavori della Stazione della metro Linea 1 del Centro Direzionale, prorogati fino al 31 ottobre 2022.

Cantieri per 10 mesi alla Riviera di Chiaia

I cantieri del Metrò Linea 6 alla Riviera di Chiaia dureranno quindi altri 10 mesi. Si tratta dei lavori condotti da Hitachi Rail Spa per la sistemazione di superficie di Largo Torretta con ampliamento dell'attuale cantiere e la sospensione della sosta in via Riviera di Chiaia dal civico 36 al civico 57. Mentre si prevede in futuro di aprire un varco nel cordolo spartitraffico prima di via Pergolesi. Sarà soppressa provvisoriamente anche la fermata bus Anm di via Giordano Bruno. Lo stallo sosta del Consolato della Lituania sarà spostato in via Pergolesi e uno stallo disabili al civico 57 di via Riviera di Chiaia.

Di seguito il dispositivo di circolazione temporaneo in via Riviera di Chiaia, dal giorno 25 ottobre 2021 al giorno 25 agosto 2022, per consentire i lavori della Linea 6 della Metropolitana di Napoli-CDV Torretta:

Slitta la consegna della stazione Centro Direzionale

Per quanto riguarda la stazione Centro Direzionale della Metro Linea 1, la consegna slitta di un anno al 31 ottobre 2022. I ritardi sono legati all'utilizzo di mezzi d'opera e di materiali che hanno subito rallentamenti anche a causa della capacità di carico del solaio della piazza. Da ultimare i lavori di montaggio della copertura in legno della stazione, il montaggio di copertura, compreso lucernari e lo smontaggio delle gru e per le lavorazioni di stazione in banchine, piano mezzanino, piano piazza e sistemazione aree esterne.