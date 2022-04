Napoli, l’assessora Chiara Marciani aggredita con lanci di sedie mentre visita il centro giovanile L’aggressione in un centro giovanile al Parco Ventaglieri. Sporta denuncia. Fucito: “Piena solidarietà”

A cura di Pierluigi Frattasi

Aggredita e minacciata l'assessora alle Politiche Giovanili Chiara Marciani, mentre stava visitando un centro giovanile ai Ventaglieri, nella zona di Montesanto. L'assessora è stata bersagliata da lanci di sedie ed è stata fatto oggetto di minacce da parte di un uomo che era nel centro. Per fortuna, Marciani, il suo staff e le altre persone che erano con lei, tutte donne, sono riusciti a scansarsi per tempo, evitando di essere colpite dalle sedie. L'assessora ha poi sporto denuncia per quanto accaduto. L'episodio è accaduto nel pomeriggio di ieri, durante una visita presso il centro giovanile che si trova nei pressi del Parco Ventaglieri, al centro storico di Napoli. Il consigliere comunale Fulvio Fucito ha espresso "solidarietà all'assessore Marciani. Episodi del genere non dovrebbero mai accadere".

L'assessora stava svolgendo, assieme al suo staff, una visita al centro giovanile, nell'ambito di una serie di sopralluoghi avviati dall'assessorato per conoscere i Centri presenti sul territorio con l'obiettivo di valorizzarli. Una volta arrivata sul posto, però, non avrebbe trovato referenti del centro, ma solo un gruppo di persone che stava raccogliendo beni di prima necessità per i profughi ucraini. L'assessora a quel punto, dopo aver elogiato il lavoro che si stava facendo, avrebbe chiesto chiarimenti sul tipo di attività che si fanno nel centro per i giovani. Al che, sarebbe stato spiegato, che le attività principali sarebbero relative al doposcuola. Lo staff, ha però, fatto notare che nel centro mancavano i tavoli, dove i ragazzi dovrebbero studiare e fare i compiti. A quel punto, secondo quanto riferito, sarebbe scattata l'aggressione, con lanci di sedie e minacce. Per fortuna, l'assessora Marciani e il suo staff sono riusciti ad evitare gli oggetti e quindi ad andare via.