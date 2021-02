C'è chi in quei lineamenti ha riconosciuto un attore americano, "quello del film di Denzel Washington dove rapiscono una bambina" (Christopher Walken, ndr), chi addirittura ci ha visto le fattezze di Maradona. In realtà l'omaggio da Andrea Gandini, maestro dell'"Arte pubblica", non era a nessun personaggio famoso: l'opera, chiamata "L'Uomo di Strada", è dedicata al passante comune, ovvero anche a quello dei capannelli di persone che si sono fermate per assistere alla creazione tra lo stupito e l'incredulo.

L'artista ha realizzato l'opera questa mattina, 11 febbraio, in piazza Carità, nel centro di Napoli. Ha utilizzato, questo il particolare delle sue creazioni, un tronco d'albero. A colpi di martello e scalpello, sotto lo sguardo incuriosito dei tanti passanti che si sono fermati, ha tirato fuori il volto di un uomo dal ceppo tagliato, trasformando il pezzo di legno abbandonato in un'opera di street art. Che, purtroppo, è stata subito "inaugurata" da alcuni ragazzini, che l'hanno imbrattata (per fortuna senza danneggiarla) con bombolette e coriandoli. Pochi giorni fa Gandini aveva realizzato a Roma, in piazza Re di Roma, una scultura in memoria di Pamela Mastropietro, la diciottenne barbaramente uccisa nel gennaio 2018.