Napoli: la spettacolare alba vista dal Palazzo Palladini di Un Posto al Sole L’attore Patrizio Rispo mostra l’alba da Palazzo Palladini a Napoli, durante le riprese della soap opera Un Posto al Sole.

A cura di Redazione Napoli

Il terrazzo e il panorama sono inconfondibili: è Napoli e quella torre col merletto indica che siamo in uno dei posti della città più noti perché visti quotidianamente in tv. È il "Palazzo Palladini", location della soap opera Un posto al Sole, la più longeva della storia della tv italiana.

Si tratta di un momento particolare: è l'alba, il sole sta nascendo riempiendo di colori il cielo, proprio come la sigla iniziale di Upas («Un nuovo giorno è qui…»). A mostrare questa particolare luce che si staglia sul maestoso Vesuvio è uno dei personaggi più noti della soap, ovvero Patrizio Rispo che in Un Posto al Sole è Raffaele Giordano, il portiere dello stabile. Sul suo profilo Instagram Rispo, evidentemente quel giorno convocato di primo mattino per le riprese della soap, immortala l'alba e si bea di quel magico momento.

Quello che molti napoletani e non conoscono attraverso Upas come Palazzo Palladini è Villa Volpicelli a Posillipo, ubicata in via Ferdinando Russo. Si tratta di un bell'edificio del tardo Seicento, successivamente ristrutturato più volte. In principio Palazzo Palladini era Villa Rocca Matilde, ubicata al civico 222 di via Posillipo, storico edificio in cui soggiornò Giuseppe Garibaldi e che in tempi più recenti è appartenuto fra gli altri all'armatore e sindaco di Napoli Achille Lauro.