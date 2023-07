Napoli, la metro Linea 1 funziona a singhiozzo: turisti e cittadini lasciati a piedi con 40 gradi Questa mattina un’interruzione di circa un’ora sull’intera tratta. Adesso, il guasto è limitato alla tratta Colli Aminei-Piscinola.

A cura di Valerio Papadia

Nonostante qualche giorno fa sia entrato in funzione anche il quarto dei nuovi treni, portando a 10 il numero totale dei convogli in esercizio, non si arrestano problemi e disagi sulla Linea 1 della metropolitana di Napoli. Oggi, venerdì 21 luglio, l'Anm ha comunicato che la circolazione dei treni è temporaneamente interrotta sull'intera tratta: la società che gestisce il trasporto pubblico a Napoli non ha però reso noto il motivo del disservizio.

Cittadini e turisti – sono tantissimi in questi giorni in città – si ritrovano dunque a dover fare a meno della metropolitana, costretti a dover fare affidamento su altri mezzi o a girare a piedi nonostante i 40 gradi che ci sono. L'interruzione è durata circa un'ora, poi la circolazione è ripresa, però a mezzo servizio: adesso, infatti, i treni circolano soltanto tra Garibaldi e Colli Aminei, mentre è interrotta la tratta fino a Piscinola.

Sciopero di 4 ore del trasporto pubblico a Napoli lunedì 24 luglio

Anche la prossima settimana comincerà all'insegna dei disagi per i viaggiatori. Per lunedì 24 luglio alcune sigle sindacali hanno infatti annunciato uno sciopero del trasporto pubblico locale di 4 ore, dalle 9 alle 13, che riguarderà sia i lavoratori Anm che quelli Eav. Probabile stop in mattinata, dunque, per la Linea 1 della metro, le funicolari, ma anche Circumvesuviana, Circumflegrea a Cumana.