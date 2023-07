Sciopero Anm e Eav di 4 ore, lunedì 24 luglio si fermano metro, funicolari, Circum e Cumana Lunedì 24 luglio alcune sigle sindacali hanno annunciato uno sciopero di 4 ore del trasporto pubblico che riguarderà sia lavoratori Anm sia lavoratori Eav.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

La prossima settimana prenderà il via con possibili disagi per chi usufruisce del trasporto pubblico a Napoli: diverse sigle sindacali hanno infatti annunciato uno sciopero di 4 ore per lunedì 24 luglio. Lo sciopero del trasporto pubblico, che andrà in scena dalle 9 alle 13, riguarderà sia lavoratori Anm sia lavoratori Eav: possibili disagi, dunque, per Linea 1 della metro cittadina, funicolari, Circumvesuviana, Circumflegrea e Cumana. Per quanto riguarda l'Anm, lo sciopero è stato annunciato dalla sigla sindacale Usb; per quanto riguarda Eav, invece, lo sciopero è stato annunciato dalle sigle sindacali Confail-Faisa e Orsa.

Le fasce di garanzia di metro Linea 1 e funicolari

L'Anm ha comunicato le fasce di garanzia, gli orari prima e dopo lo sciopero in cui il servizio sarà garantito.

Metro Linea 1

Per quanto riguarda la metropolitana cittadina, l'ultima partenza prima dello sciopero è garantita, da Piscinola e da Garibaldi, alle ore 9,10. Il servizio riprenderà con la prima corsa da Piscinola alle 13.50 e da Garibaldi alle 14.30.

Funicolari

Per quanto riguarda le funicolari cittadine (Centrale, Mergellina e Montesanto; quella di Chiaia è ancora chiusa per lavori) l'ultima partenza è fissata alle ore 9.20. Il servizio riprenderà alle 13.20.

Le fasce di garanzia di Circum e Cumana

Anche Eav ha comunicato le fasce di garanzia delle sue linee ferroviarie.

Circumvesuviana

Ultime partenze prima dello sciopero:

da Napoli per

Sorrento 8:42

Sarno 8:46

Baiano 8:50

Poggiomarino 8:50

Torre Annunziata 8:56

per Napoli da

Sorrento 8:50

Sarno 8:26

Baiano 8:56

Poggiomarino 8:56

Torre Annunziata 8:33

Prima partenze dopo lo sciopero:

da Napoli per

Sorrento 13:30

Sarno 13:34

Baiano 13:38

Poggiomarino 13:02

Torre Annunziata 13:08

per Napoli da:Sorrento 13:02 Sarno 13:14 Baiano 13:44 Poggiomarino 13:44 Torre Annunziata 13:21

Circumflegrea e Cumana

Ultime partenze prima dello sciopero:

da Montesanto per Torregaveta 08:41

da Torregaveta per Montesanto 08:54

da Montesanto per Licola 08:48

da Licola per Montesanto 08:44

Prime partenze dopo lo sciopero:

da Montesanto per Torregaveta 13:01

da Montesanto per Licola 13:12

da Torregaveta per Montesanto 13:14

da Licola per Montesanto 13:08