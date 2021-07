Napoli, la Linea 1 della metropolitana ferma su tutta la tratta Lo ha comunicato intorno alle 6.30 di questa mattina l’Anm, azienda che gestisce il servizio. L’Azienda napoletana per la mobilità riferisce di “problemi tecnici”, ma non specifica la causa dell’interruzione della circolazione sull’intera tratta, né i tempi entro i quali il servizio sarà ripristinato.

A cura di Valerio Papadia

Disagi questa mattina per i fruitori del trasporto pubblico a Napoli: la Linea 1 della metropolitana cittadina è ferma su tutta la tratta, da Piscinola a Piazza Garibaldi. Lo ha comunicato questa mattina, intorno alle 6.30, l'Anm, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico in città, che riferisce di "problemi tecnici", ma non specifica il motivo dell'interruzione della circolazione ferroviaria, né i tempi di ripristino del servizio. Il blocco dei treni di questa mattina arriva solo a tre giorni di distanza dallo sciopero dello scorso venerdì, 23 luglio, quando i mezzi dell'Anm, tra cui la Linea 1 della metro, ma anche autobus e funicolari, sono stati fermi dalle 11 alle 15.

Non sembra esserci pace per la Linea 1 della metropolitana di Napoli, già di solito oggetto di disservizi, rallentamenti, ritardi, e blocchi alla circolazione. Come se non bastasse, qualche giorno fa, la notte tra il 13 e il 14 luglio, un principio d'incendio si è verificato a bordo di uno dei nuovi treni che dovrebbero entrare a breve in servizio, che era in fase di collaudo proprio per la messa in esercizio: a bordo, infatti, si trovava la Commissione del Ministero dei Trasporti. Anche in quella occasione, per diversi giorni, per consentire di effettuare tutti i controlli del caso, la circolazione ferroviaria era stata interrotta sulla tratta Dante-Garibaldi.