Una leggerezza che solo una bambina della sua età può avere, nonostante il momento difficile dovuto alla sua condizione e alla pandemia di Coronavirus, di cui proprio per questo si sente un gran bisogno. La piccola Raffaella, grazie a questo suo modo di affrontare la vita, ha conquistato subito tutti: la bimba è la protagonista di un video diffuso su Facebook dalla Fondazione Santobono Pausillipon: la bimba, in attesa di essere visitata all'ospedale Santobono, nosocomio pediatrico di Napoli, balla sulle note di Jerusalema, uno dei tormentoni di questa estate, hit del produttore musicale sudafricano Master KG con Nomcebo Zikode. Il video, in poche ore, ha collezionato decine di migliaia tra like, commenti e interazioni, diventando così virale in poco tempo.

"Stamattina in ospedale, in attesa del colloquio con i medici, la nostra piccola, meravigliosa Raffaella, ha intrattenuto tutti con una performance davvero irresistibile!! Inutile dire che siamo tutti pazzi di lei e della sua energia contagiosa" si legge a corredo del video pubblicato come detto sulla pagina Facebook della Fondazione Santobono Pausillipon di Napoli. Un'allegria contagiosa, quella della piccola Raffaella che, nonostante il periodo difficile, o forse proprio a causa di esso, non può non strappare un sorriso. Tra le migliaia di persone che hanno visto e commentato il video, in molti augurano alla bambina di guarire il più presto possibile. Tanti, poi, sottolineano proprio la spensieratezza ma anche la forza con la quale, spesso, soltanto i bambini sanno affrontare le circostanze più difficile che la vita ci metta davanti.