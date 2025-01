Napoli, la Befana dei Pompieri torna in piazza del Plebiscito: volo da Palazzo Reale e regali ai bimbi

Torna la befana dei Pompieri in piazza del Plebiscito a Napoli. Appuntamento la mattina di lunedì 6 gennaio 2025, alle ore 10,30, nell'area antistante Palazzo Reale. Ci saranno le autobotti dei vigili del fuoco e il sindaco Gaetano Manfredi. Verranno distribuiti caramelle e cioccolato. La Befana, a cavallo di una scopa volante, si calerà con una corda dal tetto dell'ex reggia borbonica, per atterrare al centro della piazza, dove la attenderanno centinaia di bambini.

In piazza ci saranno il Comandante dei Vigili del Fuoco di Napoli, facente funzioni, Luca Ponticelli, il sindaco Gaetano Manfredi, il referente dei vigili del fuoco il referente ingegner Domenico Pirozzi, l'assessore al Turismo, Teresa Armato, il consigliere comunale Salvatore Flocco, che ha contribuito all'organizzazione dell'evento. Il primo cittadino e i rappresentanti istituzionali dei pompieri distribuiranno i doni ai bimbi, come già avvenuto gli scorsi anni.

Il consigliere comunale Salvatore Flocco ha commentato:

Tutti in Piazza Plebiscito per la nostra magica Festa della Befana. In questa giornata speciale, i nostri Vigili del Fuoco di Napoli porteranno dolci sorprese per tutti i bambini: tante caramelle gommose e cioccolata. Sarà un'occasione imperdibile per festeggiare insieme e rendere indimenticabile l'arrivo dell'Epifania. Sono felice di aver realizzato ancora una volta questa meravigliosa iniziativa, che rafforza il legame tra il Comune di Napoli e il Comando Vigili del Fuoco di Napoli e la Città Metropolitana di Napoli. Un ringraziamento speciale va a chi lavorerà per rendere possibile tutto questo e al nostro Comandante Ing. Ponticelli Luca e il referente Ing Pirozzi Domenico che insieme al sindaco Manfredi e all’assessore Armato, per il loro supporto costante e le loro autorizzazioni. Quindi chiamate a raccolta amici e familiari, vi aspettiamo numerosi la Befana si calerà non una, ma ben per esaudire i desideri di molti bambini e turisti!