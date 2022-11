Napoli, la barella del 118 bloccata dalle auto in sosta selvaggia non riesce a passare L’episodio in via Salvator Rosa, nel centro storico di Napoli. Borrelli (Europa Verde): “il proprietario dell’auto va denunciato per interruzione di pubblico servizio”

A cura di Pierluigi Frattasi

La barella con un paziente sopra non riesce a passare a causa delle auto parcheggiate in sosta vietata e a raggiungere l'ambulanza del 118 che la aspetta in strada. Gli infermieri sono costretti a fare un lungo giro e poi a percorrere un lungo tratto al centro della carreggiata. L'episodio è avvenuto in via Salvator Rosa a Napoli, nei pressi dell'omonima stazione della metropolitana Linea 1. Le immagini riprese dai presenti, sono state pubblicate dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli (Europa Verde), che ha ricevuto la segnalazione ieri.

Barella bloccata dalle auto, infermieri non passano

Già lo scorso mese, a causa della sosta selvaggia, un'ambulanza del 118 è rimasta incastrata tra le auto. Nel caso accaduto in via Salvator Rosa, il consigliere Borrelli ha raccolto la denuncia di un una residente che ha filmato la scena: "Parcheggiano sempre così. Se la donna da soccorrere fosse stata grave sarebbe morta”. Per il consigliere regionale ambientalista, "questi incivili vanno denunciati. La sosta selvaggia è un fenomeno da debellare a tutti i costi”.

Nel video si vedono gli operatori del 118 che devono intervenire per portare una donna in ospedale, ma il loro passaggio con la barella sul marciapiede è ostacolato da un’auto parcheggiata in divieto di sosta che crea non pochi problemi ai sanitari. È accaduto a Napoli in Via Salvator Rosa nelle vicinanze della stazione metro e a documentare la scena ci ha pensato una residente.

La testimone: "Strada preda della sosta selvaggia"

“Qui parcheggiano sempre così – ha raccontato la donna che si è rivolta al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli – e ora la barella non poteva passare. Fortunatamente la signora non era gravissima ma se avesse avuto un infarto in corso? È un problema che si ripete in continuazione e anche una mamma con il passeggino deve per forza di cose camminare per strada”.

Borrelli (Europa Verde): "Va denunciato il proprietario dell'auto"

“Abbiamo chiesto che il proprietario di quell’auto – aggiunge Borrelli – venga denunciato per interruzione di pubblico servizio. Quello della sosta selvaggia è un fenomeno da debellare con ogni mezzo, soprattutto bisogna prevedere pene più severe per chi ostacola il transito dei mezzi di soccorso. Non si può attendere un’altra tragedia prima di decidersi di intervenire concretamente”.