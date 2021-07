Napoli invasa da automobili con targhe straniere, precisamente dell'Europa dell'Est, e da "individui al di sopra della legge", come vengono definiti, che rischiano spesso e volentieri di provocare incidente. La denuncia arriva dal consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, che attraverso le sue pagine social rende noto il racconto di un cittadino, coinvolto in un incidente proprio con una di queste vetture. Ecco quanto raccontato dall'uomo al consigliere regionale:

Signor Borrelli, stimo molto le sue campagne per i diritti dei cittadini, quelli onesti e vorrei sottoporle un quesito: cosa pensa che l'Italia intera e Napoli nello specifico, intendano fare per il dilagante problema dei mezzi con targhe dell'Est Europa? La situazione sta diventando insostenibile, sono innumerevoli le volte in cui si rischia l'incidente, anche grave, per colpa di individui al di sopra di ogni legge.

L'uomo, poi, racconta al consigliere regionale la sua disavventura, come detto un incidente stradale nel quale è rimasto coinvolto con un'automobile recante targa polacca:

Le porto la mia esperienza di questa mattina: fermo al semaforo son stato letteralmente travolto e buttato a terra da un'auto mentre ero sul mio scooter, fermo, in attesa che scattasse il verde. L'auto in questione si è data subito alla fuga e, prontamente risalito sul mio scooter, non essendomi fatto molto male, per fortuna, sono riuscito a raggiungere il conducente, il quale, fermatosi, ha inveito contro di me ed è ricorso alle mani, prendendomi a pugni sul casco ed una volta terminato è risalito in auto ed è scappato nuovamente, lasciandomi sbigottito ed incredulo per l'accaduto. Credo sia superfluo aggiungere che il veicolo in questione avesse targa polacca… Siamo davvero alla mercé di questi individui?