Una iniziativa per donare cibo, giochi e coperte per animali più bisognosi: l'appuntamento è per domenica 17 gennaio 2021 al Parco Viviani di Napoli. L'appuntamento, organizzato dall'AMA (Associazione Musetti Allegri) con la collaborazione della Comunità del Parco Viviani di via Girolamo Santacroce, si terrà alle ore 11 e nel rispetto delle norme anti-contagio da Covid. Sarà possibile portare cibo, coperte, giocattoli e qualunque altra cosa possa essere riciclata per i cani e i gatti più bisognosi.

"Si tratta della seconda volta che replichiamo questa iniziativa, che andò molto bene", ha spiegato a Fanpage.it Rosanna Laudanno, consigliere della Municipalità II di Napoli, tra gli organizzatori dell'evento, "La cosa forse più importante in questi tempi è sottolineare quanto sia decisivo il riuso ed il riciclo delle cose, invece che buttarle. Sono iniziative come questa che permettono, invece di creare ulteriore spazzatura, di riutilizzare cose che magari non servono più a chi ne ha più bisogno, in questo caso animali domestici da compagnia come cani e gatti. Il fulcro del tutto", ha concluso Laudanno, "sta nella donazione ma anche nel riutilizzo, una pratica che visti i tempi e la mole di oggettistica che ci troviamo a comprare dovremmo riprendere tutti in considerazione". Sarà possibile donare, spiega l'AMA, qualunque cosa inerente il mondo degli animali: coperte, cibo, giocattoli ma anche guinzagli, pettorine, medicine, antiparassitari e via dicendo. Il tutto sarà poi distribuito dall'associazione napoletana ai canili ed alle colonie feline napoletane che riutilizzeranno il tutto per i quattro zampe di cui si occupano.