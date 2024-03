Trasporto pubblico a Napoli

Napoli, parcheggia l’auto sulla fermata ed esce: il bus trancia la portiera Incidente stradale in via Costantinopoli. Coinvolte un’automobile e un bus dell’Anm. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto Fanpage.it

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Parcheggia l'auto in prossimità della fermata del bus Anm ed apre la porta, non accorgendosi che è in arrivo un pullman proprio in quel momento. Il bus passa e trancia la portiera. Questa una prima sommaria ricostruzione dell'incidente stradale che è avvenuto questa mattina, sabato 23 marzo 2024, in via Costantinopoli, nel centro storico di Napoli.

A bordo della vettura, secondo le prime ricostruzioni, sembra ci fosse una donna, che è rimasta choccata per l'accaduto. Per fortuna, però, sembra che nessuno si sia fatto male. La portiera dell'auto, tuttavia, è andata quasi distrutta. Molti danni anche al mezzo pubblico dell'Anm, che ha riportato la rottura del vetro della porta anteriore.