Napoli, incendio al Maschio Angioino: in fiamme i locali con i documenti nella torre L’allarme è scattato attorno alle 2,30 di notte. Sul posto sono arrivati vigili del fuoco che hanno domato il rogo in circa 2 ore. Sul posto anche forze dell’ordine e polizia locale. Il Comune: “È doloso”

Un grosso incendio è scoppiato stanotte al Maschio Angioino, il famoso castello di Napoli che si trova in piazza Municipio. Le fiamme hanno invaso dei locali comunali che si trovano all'interno di una delle torri. All'interno vi erano custoditi dei documenti, che sono stati in parte danneggiati o distrutti dal fuoco, ma che non avrebbero importanza strategica. Sul posto sono arrivati subito i vigili del fuoco, la polizia locale, i carabinieri e la Polizia di Stato che ha avviato le indagini. I locali sono stati sequestrati. Per il Comune, l'incendio sarebbe di matrice dolosa.

L'allarme è stato lanciato intorno alle ore 2,30 di questa notte. I pompieri, che sono entrati all'interno della torre invasa dalle fiamme, sono poi riusciti a domare completamente il rogo in circa 2 ore, attorno alle 4,30. Il locale incendiato era adibito a deposito di documenti: il Comune sta ora completando la stima dei danni. Mentre era in corso lo spegnimento di questo incendio si è sviluppato un altro piccolo rogo in un cestino dei rifiuti, nei vicini giardini di Palazzo Reale, subito domato. Sono in corso verifiche su un eventuale collegamento tra i due episodi.

Sequestrati i locali a fuoco

Secondo le prime ricostruzioni, stanotte intorno alle 2,30 il deposito degli uffici del Maschio Angioino, allocato nella Torre dell'Oro, è stato interessato da un incendio di natura dolosa che ha arrecato danni ad alcuni documenti. La Pinacoteca e la Sala della Loggia non sono state raggiunte dalle fiamme. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, agenti della Polizia Municipale, le forze dell'ordine e il dirigente del Servizio Cultura Massimo Pacifico. Il sindaco Gaetano Manfredi è stato costantemente aggiornato sullo svolgimento delle operazioni.

Intorno alle 4.30 l'incendio è stato domato. L'area interessata, laterale rispetto all'ingresso del pubblico, è stata posta sotto sequestro. Le forze dell'ordine stanno conducendo le indagini per identificare gli autori del gesto. In mattinata, per verificare i danni alla struttura, si sono recati per un sopralluogo l'assessore al Turismo Teresa Armato e il coordinatore delle politiche culturali Sergio Locoratolo. Domattina il museo civico di Castel Nuovo resterà regolarmente aperto al pubblico.