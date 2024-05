video suggerito

Napoli in lutto per Gaetano Di Vaio, l’attore e produttore morto in un incidente stradale Tanti i messaggi di cordoglio per la morte dell’attore, regista e produttore, morto oggi a 56 anni dopo l’incidente stradale in cui era rimasto gravemente ferito lo scorso 16 maggio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Il mondo del cinema è stato sconvolto, oggi, dalla notizia della morte di Gaetano Di Vaio: il regista, attore e produttore, 56 anni, è morto in ospedale, dopo sei giorni di ricovero, per le gravi ferite riportate in un incidente stradale in cui era rimasto coinvolto lo scorso 16 maggio. Conosciuto ai più per la sua parte di "Baroncino" nella serie Gomorra, Di Vaio era anche produttore con la sua "Bronx Film". Tanti i messaggi di cordoglio, provenienti non soltanto dal mondo cinematografico, anzi, che sono apparsi sui social network quando la notizia della morte di Di Vaio si è diffusa.

Sandro Fucito, presidente della VI Municipalità di Napoli (Barra, San Giovanni a Teduccio, Ponticelli), della quale Gaetano Di Vaio era originario, ha scritto:

Poter talvolta stare al fianco di chi , dalla vendita di bibite al campo rom nel 1998 aveva la grinta e la determinazione per portare a livello internazionale le ragioni del riscatto, della sofferenza e del bisogno di eguaglianza, ha costituito per me motivo di grande privilegio. Vedere la riuscita ha offerto a tutti noi la speranza che le cose potessero cambiare! Sei stato il figlio migliore di questa città, sei andato oltre nonostante gli ostacoli, i pregiudizi le barriere poste da chi aveva da perdere rendite di posizione. Almeno a Napoli, e non solo, niente sarà come prima

Anche il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, su Facebook, ha voluto esprimere il cordoglio personale e dell'amministrazione per la morte del regista e produttore:

Addio a Gaetano Di Vaio, morto qualche giorno dopo un incidente stradale. Lo scrittore e produttore era molto amato dal pubblico per le sue doti artistiche, ma anche per la sua storia di riscatto umano e sociale. Dal carcere minorile e di Poggioreale ha saputo ritrovare la strada dell'arte e della legalità arrivando a produrre film e serie tv come "Napoli, Napoli, Napoli" di Abel Ferrara e "Gomorra, la serie". Un abbraccio a familiari ed amici

Al cordoglio si è unito anche l'ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Questo il suo messaggio per Di Vaio:

Gaetano attraverso la sua vita, l’umanità, la cultura ha dimostrato come si può cambiare e divenire un punto di riferimento soprattutto per i ragazzi. I ricordi sono tanti, tra i più belli la mia prima campagna elettorale a sindaco nel 2011 quando mi seguiva ogni giorno riprendendo la rivoluzione dal basso con la sua telecamera. Gaetano per me ha rappresentato la vittoria della giustizia sulla legalità. Ciao Gaetano: “non ci avrete mai”, così finimmo insieme un dibattito bellissimo insieme in una scuola della periferia nord nella nostra amata Napoli