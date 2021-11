Napoli, il quartiere dona giochi alla bimba fatta nascere dai poliziotti nell’androne del palazzo I regali sono stati consegnati alla mamma della piccola dagli stessi poliziotti che l’hanno aiutata a partorire.

A cura di Valerio Papadia

La gara di solidarietà di alcuni abitanti di San Pietro a Patierno, quartiere alla periferia settentrionale di Napoli, per aiutare Tina, la donna che, grazie anche a due poliziotti, ha partorito qualche giorno fa nell'androne di un palazzo del quartiere in cui vive, ha dato i suoi frutti: i regali raccolti dalla cittadinanza sono stati consegnati alla donna dagli stessi agenti che l'hanno aiutata a dare alla luce una bellissima bambina – chiamata Miraco, da Miracolo – e dal comandante del commissariato di Secondigliano, Raffaele Esposito. Gli agenti hanno incontrato Tina nella sua casa a San Pietro a Patierno e le hanno consegnato i doni più disparati, gli oggetti raccolti dal quartiere tra giocattoli, beni di prima necessità per la bimba, culle.

Il papà della bimba aiutò i poliziotti a sventare una rapina

Nell'occasione, il vice questore Esposito ha anche ricordato un episodio curioso: quando il marito di Tina e papà della bambina ha aiutato i poliziotti a sventare una rapina. Non solo: l'uomo aiutò gli agenti anche a recuperare la refurtiva. Esposito ha affermato quanto sia bello, adesso, che sia lo Stato invece ad aiutare l'uomo e la sua famiglia.

La piccola Miraco nata nell'androne del palazzo

Lo scorso 14 novembre, Tina ha le doglie prima del tempo e si sente male nell'adrone del palazzo, in via Croce, come detto a San Pietro a Patierno. I due agenti del commissariato di Secondigliano sono arrivati sul posto e hanno aiutato la donna, nelle fasi finale del parto, a dare alla luce la piccola Miraco: soccorse poi dai sanitari del 118, mamma e figlia sono state portate al Pronto Soccorso di Villa Betania per tutti gli accertamenti del caso.