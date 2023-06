Napoli, il consiglio comunale commemora Silvio Berlusconi, M5S esce dall’aula L’iniziativa dei consiglieri di Forza Italia. Il Pd contrario a intitolargli una piazza. Pochi giorni fa, invece, fischi al Teatro San Carlo.

Commemorazione per Silvio Berlusconi in consiglio comunale a Napoli. L'iniziativa è partita dai consiglieri di Forza Italia Salvatore Guangi, Iris Savastano e Bianca D'Angelo che in apertura dei lavori dell'assemblea cittadina hanno chiesto all'aula di osservare un minuto di silenzio per la scomparsa dell'ex premier e leader azzurro, morto lunedì 12 luglio scorso, all'età di 86 anni. Il Pd ha partecipato alla commemorazione. Per il M5S c'era il consigliere Salvatore Flocco, che era presente all'appello è poi, ha confermato a Fanpage.it, è "uscito dall'aula". L'atto non è stato comunque ufficializzato né preceduto da dichiarazioni. Anche alcuni consiglieri di Napoli Solidale sono usciti dall'aula. Il Comune di Napoli martedì aveva tenuto già le bandiere a mezz'asta, in ossequio alla proclamazione del lutto nazionale e dei funerali di Stato che sono stati celebrati mercoledì 14.

Fi: "Un grande statista, è nella storia d'Italia"

Salvatore Guangi ha voluto ringraziare il Sindaco "per aver ricevuto insieme alla collega Savastano l'incarico di rappresentare il Comune al funerale di Silvio Berlusconi. Ha voluto ricordare il rapporto che lo legava al Presidente e i tanti attestati di stima ricevuti a lui tributati dai leader nazionali e internazionali di qualsiasi schieramento. Ha concluso chiedendo un minuto di silenzio per commemorarne la figura".

"Abbiamo ricordato l’uomo, garantista e liberale – afferma Iris Savastano – empatico come pochi. Imprenditore illuminato, lo sportivo vincente, lo statista e il politico che ha cambiato la politica italiana e dato vita al centro destra senza dimenticare mai il suo approccio semplice e umano verso tutti. Rimane il privilegio per noi di avere conosciuto in uomo il cui cammino rimarrà i delebile nella memoria di tanti". La consigliera Bianca D'Angelo è intervenuta, parlando di Berlusconi come "lo statista che ha cambiato la politica in Italia. Rimane un uomo che piaccia o no è entrato nella storia d'Italia".

Il Pd: "No ad intitolare una piazza"

I consiglieri forzisti partenopei negli scorsi giorni erano stati i primi in Italia a chiedere l'intitolazione di una piazza o di una strada della città di Napoli. Il Pd ha replicato oggi in Aula, però, che si opporrebbe ad una ipotesi del genere. Negli scorsi giorni hanno fatto discutere le immagini del ricordo di Berlusconi al Teatro San Carlo di Napoli, accolto dai fischi del pubblico che era presente in platea.

