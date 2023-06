A Napoli una piazza intitolata a Silvio Berlusconi: da Forza Italia arriva la prima proposta Salvatore Guangi, consigliere comunale e vicario provinciale di Forza Italia, a Fanpage.it: “Chiederemo di intitolare a Berlusconi una piazza a Napoli”

A cura di Pierluigi Frattasi

Una piazza di Napoli intitolata a Silvio Berlusconi. La proposta arriva dal gruppo comunale di Forza Italia, con i consiglieri comunali Iris Savastano, coordinatrice cittadina degli azzurri, e Salvatore Guangi, vicario provinciale. Un omaggio all'ex premier italiano e imprenditore, scomparso oggi, lunedì 12 giugno 2023 all'età di 86 anni, milanese di nascita, ma "napoletano nel cuore", come si è sempre definito, per ricordarlo nella città che ha sempre amato.

Fi: "Chiederemo di intitolargli una piazza"

"Chiederemo di intitolargli una piazza a Napoli", conferma Salvatore Guangi a Fanpage.it. Ma al momento non è stato ancora definito quale. "Dobbiamo concordarlo ancora – precisa il consigliere comunale azzurro – Verificheremo nelle prossime ore in quale zona. Sia io che Iris Savastano rappresenteremo la città di Napoli ai funerali di stato di Silvio Berlusconi".

I tempi, però, potrebbero non essere brevissimi. Per dedicare una piazza o una strada ad un personaggio illustre la normativa prevede che siano trascorsi almeno 10 anni dalla morte, salvo deroghe che possono essere concesse dal ministero degli Interni e dalla Prefettura competente. Cosa diversa è invece l'apposizione di una targa commemorativa, in luoghi particolarmente legati al personaggio, che può essere installata anche prima del termine dei 10 anni, sempre previa autorizzazione della commissione Toponomastica comunale. Ancora da decidere anche la zona, se a Chiaia o Posillipo, dove era spesso presente, durante i suoi viaggi a Napoli, o in qualche quartiere del centro storico.

L'amore per Napoli di Berlusconi è cosa nota. L'ex premier aveva una grande passione per il capoluogo partenopeo, per la cultura e le canzoni napoletane. Lui stesso, pianista e chansonnier sulle navi da crociera in gioventù, ne aveva composte un centinaio. E poi, ancora, l'amore per la cucina tradizionale partenopea, la pizza, la mozzarella, il babà, solo per citare alcuni dei suoi piatti preferiti. L'ultimo viaggio a Napoli nel maggio 2022, in compagnia della compagna Marta Fascina, con passeggiata sul Lungomare, davanti al Castel dell'Ovo.