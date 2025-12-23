Napoli, dopo l’inchiesta sugli stipendi dei consiglieri, le Municipalità dovranno pubblicare i verbali delle commissioni

I verbali delle riunioni di commissione delle Municipalità saranno pubblicati. Svolta al Comune di Napoli dopo l'inchiesta della Corte dei Conti sui gettoni di presenza dei consiglieri. Tra le critiche sollevate nelle scorse settimane, c'era quella dell'aumento numero delle commissioni, a volte anche su temi considerati da alcuni di scarsa rilevanza. Un modo, insomma, per massimizzare i gettoni. E il cittadino, poi, non aveva modo di controllare effettivamente quanto prodotto dalle Municipalità, perché i verbali delle commissioni non venivano pubblicati.

La decisione dell'assessorato alla Legalità

Sulla questione il consigliere della V Municipalità, Rino Nasti, ha inviato una nota all'amministrazione centrale. Della vicenda si è occupato l'assessorato alla Legalità e Sicurezza, guidato dall'Assessore Antonio De Iesu. Al termine dell'istruttoria, a quanto apprende Fanpage.it, i Servizi Anticorruzione e Trasparenza e Programmazione e Valutazione, che hanno dato parere favorevole alla pubblicazione dei verbali. In modo che chiunque possa verificare il lavoro svolto effettivamente dai commissari. "Tra gli obiettivi del PIAO 2026–2028 – afferma Nasti – sarà inserito l’obbligo di pubblicare sul sito istituzionale tutti i verbali delle Commissioni delle Municipalità. Sono molto soddisfatto per questo risultato. Il Gruppo di lavoro interdirezionale, il Segretario Generale e il Servizio Anticorruzione hanno valutato positivamente la proposta, stabilendo che la misura sarà inserita nella sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del prossimo PIAO, ponendo così le basi per un reale salto di qualità nella trasparenza amministrativa dei Consigli municipali".

"Un ringraziamento particolare – conclude – va all’Assessore alla Legalità Antonio De Iesu per il sostegno politico e istituzionale a questa battaglia, che restituisce ai cittadini un diritto elementare: sapere cosa accade nelle sedute delle loro Municipalità. Continuerò a vigilare affinché questo impegno sia pienamente attuato e diventi una pratica consolidata dell’amministrazione".

La richiesta dell’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dei verbali delle sedute delle Commissioni delle Municipalità era partita lo scorso novembre. Il 26 novembre si è tenuta la riunione a palazzo San Giacomo, presso gli uffici dell’Area Segreteria Generale. L’introduzione della misura è stata valutata positivamente dal Segretario generale e dal dirigente del Servizio Anticorruzione e trasparenza, anche sulla scorta dell’orientamento favorevole espresso in merito dall’Assessore alla legalità. Si è stabilito che la previsione della pubblicazione sul sito istituzionale dei verbali delle Commissioni di Municipalità sarà inclusa nell’elenco degli obblighi di pubblicazione da allegare alla sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO 2026-2028″.