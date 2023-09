Video di

Napoli, i quattro sul suv in retromarcia in Tangenziale si giustificano: “Stavamo finendo la benzina” Sarebbero stati identificati i quattro al bordo del Suv in retromarcia sulla Tangenziale di Napoli: lo ha detto il deputato Francesco Emilio Borrelli.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Sarebbero stati identificati dopo poche ore sia il conducente sia gli occupanti del Suv immortalato in un video, diventato rapidamente virale, mentre procede a tutta velocità e in retromarcia sulla Tangenziale di Napoli: si tratterebbe, ha spiegato il deputato dell'Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, di quattro persone, tutte di origine rumena, che si sarebbero tuttavia giustificati spiegando che "stava finendo la benzina" e che dunque avrebbero pensato di raggiungere la stazione di servizio più vicina alle loro spalle. Da qui la decisione, fa sapere ancora Borrelli, di procedere in retromarcia sulla Tangenziale, anche se non tutto sembra ancora chiarissimo. Probabile che nelle prossime ore, grazie alle telecamere di videosorveglianza sparse lungo l'intero percorso della Tangenziale di Napoli, possano emergere ulteriori dettagli che possano confermare, o smentire, la versione dei quattro.

Sulla vicenda lo stesso Francesco Emilio Borrelli, che aveva diffuso il video sui propri canali social, ha poi commentato: "Ci aspettavamo che la denuncia si concludesse in bel altro modo. E se avessero provocato un incidente, ammazzato qualcuno, provocato una strage? Questo clima di permissivismo ci sta portando alla catastrofe, le strade si stanno affollando di delinquenti, criminali, folli e irresponsabili che ad ogni modo se la cavano sempre o comune con poco. Anche questa volta", ha proseguito Borrelli, "nessun arresto e nemmeno il sequestro del veicolo. Ma è uno scherzo?”, ha concluso il deputato dell'Alleanza Verdi-Sinistra e già assessore alla Regione Campania.