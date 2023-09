Suv percorre la strada in retromarcia sulla Tangenziale di Napoli: il video diventa virale Un suv sorpreso ad andare in retromarcia sulla Tangenziale di Napoli: il video diffuso dal deputato Francesco Emilio Borrelli.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un suv che percorre la Tangenziale di Napoli in retromarcia a tutta velocità: le immagini, riprese da una coppia a bordo di un motorino, sono diventate in poco tempo virali. Di vede infatti il suv procedere "di spalle" nella giusta direzione di marcia delle altre automobili, in maniera pericolosa soprattutto per la presenza degli svincoli. Non è chiaro se l'uomo alla guida possa aver inizialmente imboccato la Tangenziale contromano e poi, accortosi dell'errore, abbia proseguito nel giusto senso ma in retromarcia, in attesa di trovare un punto dove poter girare l'automobile. Il video, diffuso da Francesco Emilio Borrelli, deputato per l'Alleanza Verd-Sinistra, ha suscitato molto scalpore: le immagini sono già state acquisite dalla Polizia Municipale, e non è escluso che possano essere "incrociate" con quelle lungo la Tangenziale.

"In un video postato su Tiktok, a noi segnalato da alcuni utenti, si vede un suv procedere in retromarcia lungo la Tangenziale di Napoli a velocità sostenuta", ha spiegato Borrelli, "Il guidatore, in compagnia di almeno un’altra persona, non decelera nemmeno quando arriva in prossimità degli svincoli, mettendo a repentaglio l’incolumità degli altri automobilisti. Abbiamo inviato le immagini alla Polizia Municipale", ha proseguito ancora il deputato per l'Alleanza Verdi-Sinistra, "per risalire agli autori di questa follia criminale e alla data e ora esatte nelle quali il fatto sarebbe avvenuto. Si tratterebbe di un episodio gravissimo, che testimonia quanto ancora ci sia da fare per fermare i pirati della strada. Criminali", ha aggiunto ancora Borrelli, "che non esitano a mettere in pericolo la loro vita e quella degli altri per qualche like sui social o perché sotto effetto di droghe o alcol. Contro questa deriva sosterremo l’inasprimento delle pene previste nel Codice della strada per chi attenta alla vita altrui irresponsabilmente".