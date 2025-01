Napoli, i ladri svuotano l’ambulanza: rubati tablet, strumenti e medicine mentre gli infermieri soccorrono uomo

video suggerito

A cura di Redazione Napoli

Un furto che sconcerta più del solito, perché i ladri stavolta hanno razziato un mezzo di soccorso, di utilità pubblica: un'ambulanza. È accaduto nella serata di ieri, sabato 17, in via Milano. Si tratta di una di quelle stradine del rione Vasto, alle spalle della stazione centrale di Napoli, quartiere San Lorenzo.

Ad intervenire, i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli. Il veicolo era parcheggiato in strada, il personale sanitario era impegnato in un intervento sanitario nelle vicinanze, ovvero stava soccorrendo una persona che stava male. Sconosciuti – questa è la denuncia riportata dai carabinieri – avrebbero spaccato uno dei deflettori e portato via un tablet, due borse e alcuni medicinali.