Napoli, giovane ferito da un proiettile alla gamba ai Quartieri Spagnoli: “Volevano rapinarmi” Il 24enne è ricoverato all’ospedale Villa Betania, periferia orientale di Napoli, e non è in pericolo di vita. Ai poliziotti, che indagano sulla vicenda, il giovane ha raccontato di essere stato avvicinato da due sconosciuti ai Quartieri Spagnoli che hanno provato a rapinarlo dell’orologio: durante la tentata rapina, sarebbe partito accidentalmente un colpo.

A cura di Valerio Papadia

Si indaga sul ferimento di un giovane di 24 anni, colpito da un proiettile alla gamba nella notte ai Quartieri Spagnoli, nel cuore di Napoli: il 24enne è ricoverato all'ospedale Villa Betania, periferia orientale della città, e non è in pericolo di vita. Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato: agli agenti, il 24enne ha raccontato di essere stato avvicinato, come detto ai Quartieri Spagnoli, da due sconosciuti a bordo di una moto, con il volto travisato dai caschi, che lo hanno minacciato con una pistola nel tentativo di rapinarlo dell'orologio. Secondo la versione del giovane, nei momenti concitati della rapina, uno dei due malviventi avrebbe accidentalmente esploso un colpo di pistola, che ha colpito il 24enne alla gamba: questa versione è al vaglio degli inquirenti. Stando a quanto si apprende, il giovane sarà sottoposto a un intervento chirurgico per estrarre il proiettile.

Qualche notte fa, anche a Fuorigrotta, quartiere alla periferia occidentale di Napoli, un uomo è stato ferito alle gambe da due proiettili. L'uomo, che è stato ricoverato all'ospedale San Paolo con ferite giudicate non gravi, ha riferito ai poliziotti di essere stato avvicinato da due persone, che gli hanno esploso contro due colpi di pistola. Anche in questo caso, il racconto della vittima è al vaglio degli inquirenti.