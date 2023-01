Napoli, fuori allo stadio Luciano vende le mascherine di Osimhen: “Le ho cucite tutta la notte” In una intervista in radio ha parlato il “creatore” delle repliche delle mascherine per il volto indossate da Osimhen, che stanno spopolando tra i tifosi del Napoli.

A cura di Valerio Papadia

Stanno spopolando tra i tifosi Napoli, in particolar modo dopo la vittoria contro la Roma dello scorso weekend, che ha proiettati gli azzurri sempre più saldamente al comando della classifica di Serie A, le repliche delle mascherine protettive per il volto indossate da Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano del Napoli indossa quella mascherina dall'infortunio al viso occorsogli il 21 novembre del 2021: inizialmente ero previsto la indossasse solo per poche settimane, ma ormai la mascherina è diventata un portafortuna e un segno distintivo del calciatore, che ha deciso di continuare a portarla sul viso fino al termine della stagione in corso.

Proprio in occasione della partita contro la Roma hanno fatto il giro dei social le immagini che mostrano un venditore ambulante all'esterno dello stadio Maradona mentre indossa, e vende, le mascherine di Osimhen. Il programma radiofonico La Radiazza, condotto da Gianni Simioli su Radio Marte ha allora cercato e trovato l'uomo, che si chiama Luciano e che al conduttore napoletano ha spiegato la genesi della sua trovata.

"Noi ambulanti all'esterno dello stadio vendiamo tutti la stessa merce – ha spiegato Luciano, oggi, alla trasmissione radiofonica – per cui non si guadagna molto". Il venditore spiega ancora: "Una notte non ho dormito per pensare a un modo per guadagnare qualche soldo e mi è venuta questa idea". Quando Simioli gli chiede come si procuri le mascherine, Luciano risponde: "Le ho fatte io, le ho cucite per una notte intera". Molto divertente la chiosa dell'intervento, quando l'ambulante confessa: "Anche la polizia mi ha fatto i complimenti. Pensavo volessero arrestarmi, e invece".