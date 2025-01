Napoli, funerale con carrozza d’epoca e cavalli per una 15enne dei Quartieri Spagnoli A Napoli funerali con carrozza d’epoca, cavalli neri e fuochi d’artificio per la morte di una 15enne dei Quartieri Spagnoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

416 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto / Fanpage.it

Una folla di circa 300 persone, una carrozza d'epoca trainata da cavalli, fuochi d'artificio esplosi a due passi dal Maschio Angioino e Palazzo Reale: si sono tenuti oggi a Napoli i funerali per una 15enne deceduta nei Quartieri Spagnoli, e fin dal mattino hanno destato molta curiosità tra passanti e turisti. Molti hanno ripreso le scene con i propri cellulari, facendole girare in Rete: e c'è chi credeva si trattasse delle riprese di un film in corso. In realtà, invece, era il funerale di una 15enne scomparsa improvvisamente nelle scorse ore, e attorno al cui feretro si è stretto l'intero quartiere partenopeo.

Una carrozza d'epoca trainata da sei cavalli neri bardati con pennacchi bianchi, seguita da una folla composta di circa 300 persone si è mossa in direzione della chiesa di San Matteo, dove si sono tenuti i funerali. Poco lontano, nello spiazzo adiacente il Maschio Angioino e a due passi da Palazzo Reale, ovvero dove si trova l'ingresso del Teatro San Carlo, sono stati fatti esplodere fuochi d'artificio, avvertiti fin sul Lungomare. Poi, il momento della commozione quando il feretro bianco è entrato nella Chiesa di San Matteo, accompagnato da un lungo applauso. In tanti sono scesi in strada per darle un ultimo saluto, mentre sui social amici e conoscenti hanno ricordato la giovane con un ultimo messaggio.