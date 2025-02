video suggerito

Trasporto pubblico a Napoli

Fumo nella metro Linea 2 a Cavour e stazioni evacuate: ecco cosa è successo Fumo tra le stazioni Cavour e Montesanto nella serata di ieri. Sopralluogo di vigili del fuoco e polizia.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Fumo in galleria tra le stazioni Cavour e Montesanto della metropolitana Linea 2 nella serata di ieri, sabato 15 febbraio. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, con la squadra 18/B del distaccamento del Centro Storico, e gli agenti della Polizia di Stato, che hanno evacuato per precauzione le stazioni. Ma cosa è accaduto? A quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, non ci sarebbe stato nessun incendio. L'intervento dei pompieri si è concentrato sul tratto di galleria verso piazza Cavour. Tra le ipotesi al vaglio, quella più accreditata dai tecnici, è che il fumo sia stato causato dai freni di un vagone di un treno in transito.

Le indagini sul fumo in metro Linea 2

Nella serata di ieri, è circolata anche un'altra ipotesi tra i tecnici Rfi, e cioè che il fumo possa essere stato legato alla presenza di estranei nei pressi dei binari nella stazione di Montesanto, per causa ancora da accertare. La situazione ha generato scompiglio tra i viaggiatori. I vigili del fuoco hanno disposto poi, come detto, l'evacuazione della stazione Montesanto. Ma non ci sono stati ulteriori problemi e la circolazione poi è stata riattivata nel giro di qualche ora.

Treni fermi per 4 ore stanotte per cadavere sui binari

Nella notte, però, la circolazione dei treni della linea 2 è stata nuovamente interrotta, dopo il ritrovamento, attorno alle 2,00 di notte, di un cadavere sui binari della galleria che collega piazza Garibaldi a piazza Cavour. Il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato tranciato a metà, probabilmente da passaggio di un treno, dagli agenti della Polfer che indagano sull'accaduto. A seguito di quanto avvenuto, la circolazione ferroviaria è stata interrotta per 4 ore, per riprendere alle ore 7 di questa mattina.