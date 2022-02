Napoli, fugge all’alt e si schianta contro le auto in sosta, poi picchia i carabinieri: arrestato In manette è finito Pasquale Bonifacio, 35 anni: su di lui pendeva già un ordine di carcerazione per due rapine di Rolex commesse a Firenze e Torino.

Inseguimento da film nella notte a Napoli: al termine di esso, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 35 anni, Pasquale Bonifacio, 35 anni, originario di Casoria, che è accusato di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. Intorno alle 2.30 di notte, i carabinieri del Nucleo Radiomobile, impegnati in un servizio di controllo del territorio nel cuore della città, hanno notato una Smart con a bordo due persone, un uomo e una donna, in piazza Garibaldi: quando i militari dell'Arma hanno intimato l'alt, il conducente della vettura si è dato alla fuga. Ne è nato così un inseguimento tra le strade di Napoli, durante il quale una delle due persone a bordo dell'auto in fuga ha lanciato qualcosa fuori dall'abitacolo. La fuga rocambolesca della Smart e dei suoi occupanti si è conclusa in via Colonnello Pepe, in zona Mercato, quando la vettura si è schiantata contro quattro auto in sosta.

Dopo l'incidente, il 35enne ha tentato di proseguire la sua fuga a piedi, ma è stato bloccato dai carabinieri: ne è nata una colluttazione, durante la quale i militari sono stati colpiti a pugni e schiaffi. Alla fine, il malvivente è stato arrestato: i carabinieri hanno così scoperto che sul 35enne pendeva già un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Firenze per due rapine di Rolex commesse nel capoluogo toscano e a Torino. Sia il 35enne che la donna a bordo dell'automobile, una 29enne residente nella zona di Porta Nolana, non hanno riportato ferite nell'incidente, mentre i carabinieri sono stati medicati in ospedale dopo l'aggressione subita: per loro tre giorni di prognosi. I militari dell'Arma stanno svolgendo ulteriori indagini per chiarire con precisione cosa sia accaduto durante l'inseguimento.