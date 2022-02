Napoli, fugge all’alt e investe il comandante della stazione dei carabinieri: arrestato È accaduto a Capodimonte: in manette Vincenzo Salvato, 49 anni, che guidava uno scooter senza casco, patente e assicurazione. Per il militare 21 giorni di prognosi.

A cura di Valerio Papadia

Il comandante della stazione dei carabinieri di Capodimonte, zona collinare di Napoli, è stato investito durante un controllo nel quale era impegnato insieme ai suoi uomini: il responsabile dell'accaduto, Vincenzo Salvato, 49enne del posto già noto alle forze dell'ordine, è stato così arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Durante il servizio di controllo del territorio in cui il comandante e i militari dell'Arma erano impegnati nel quartiere, il 49enne, che era in sella a uno scooter, non si è fermato all'alt impostogli: ne è nato un piccolo inseguimento terminato quando il malvivente ha manifestato l'intenzione di arrendersi. Il 49enne ha però atteso che i carabinieri scendessero dall'auto di servizio e ha accelerato nuovamente, investendo il comandante di stazione.

Nonostante le ferite riportate dal comandante, i militari dell'Arma sono riusciti a bloccare il 49enne, che è stato arrestato: l'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio. I carabinieri hanno appurato che non si era fermato all'alt perché alla guida dello scooter senza casco, senza patente e senza assicurazione: il mezzo a due ruote è stato sequestrato. Il comandante della stazione di Capodimonte è stato invece medicato in ospedale: gli sono state diagnosticate ferite e contusioni giudicate guaribili con 21 giorni di prognosi.