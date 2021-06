in foto: Immagine di archivio

Festa di comunione con 200 persone in strada e musica alta questa notte, dopo il coprifuoco, in via Calata Capodichino, nel quartiere San Carlo all’Arena di Napoli, interrotta dai carabinieri. I militari dell’arma sono intervenuti a seguito degli schiamazzi, attorno alla mezzanotte. Quando sono arrivati sul posto, i Carabinieri della Compagnia Stella insieme a quelli del Nucleo Radiomobile di Napoli, hanno trovato circa 200 persone in strada, tra adulti e bambini che stavano festeggiando allegramente una festa di comunione che il padre del bambino, un 36enne del posto, aveva organizzato per celebrare l’evento avvenuto in mattinata.

Multati invitati e musicisti

I carabinieri hanno dovuto gestire una situazione molto delicata, con buon senso, evitando disordini. Inevitabili però le multe per la violazione delle normative anti-Covid19, ossia le leggi che servono a tutelare la salute di tutti i cittadini per evitare il diffondersi della pandemia che tante morti ha provocato finora. Tra gli invitati 20 persone sono state sanzionate, tra queste anche i 3 musicisti presenti che hanno immediatamente smontato l’impianto luci e musicale. È stato identificato e sanzionato anche il promotore della festa: si tratta di un 36enne del posto, come detto, che voleva festeggiare la comunione di suo figlio avvenuta in mattinata.

Ma sono tanti gli interventi eseguiti sulla movida da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli. Particolare attenzione è stata rivolta nella fascia oraria notturna. I militari dell’Arma hanno garantito la loro presenza per tutta la serata con numerose pattuglie e verificato che non si creassero situazioni critiche dal punto di vista dell’ordine e della sicurezza pubblica. Controlli sulla movida anche in provincia. I Carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania , nell’ambito dei servizi disposti dal Comando Provinciale, hanno presidiato le strade e le piazze di Frattamaggiore.