Napoli, festa ufficiale per lo scudetto: il Comune la vuole il 4 giugno al Plebiscito e altre tre piazze Il Comune a Fanpage.it: “Partita e la festa restano fissate per il 4 giugno”. Si valuta di anticipare, ma il 2 e 3 giugno c’è Gigi D’Alessio al Plebiscito.

A cura di Pierluigi Frattasi

I festeggiamenti dello Scudetto del Napoli di domenica 7 maggio 2023. Foto Simona Berterame / Fanpage.it

La grande festa scudetto a Napoli continua e in queste ore si lavora per l'evento ufficiale in omaggio al terzo tricolore, in occasione dell'ultima partita di campionato con la Sampdoria. Il Comune è deciso ad installare i maxi-schermi in quattro piazze, tra le quali piazza del Plebiscito, collegati tra loro. Ma è rebus sulla data. Al momento la partita e la festa restano fissate per il 4 giugno, ma non è escluso che il match casalingo con la Samp possa essere anticipato. Bisognerà aspettare ancora qualche giorno per avere la conferma.

Rebus sulla data: il 2-3 giugno c'è Gigi D'Alessio al Plebiscito

L'orientamento al momento sarebbe per la data del 4 giugno, anche se c'è chi ipotizza il 3 o addirittura il 2, giorno della Festa della Repubblica. Tra i problemi logistici, c'è quello che proprio in queste date ci sarà il mega-concerto di Gigi D'Alessio in piazza del Plebiscito, che sarà chiusa per l'occasione, essendo un evento a pagamento, per il quale sono già stati venduti i biglietti. Un problema, però, che potrebbe trasformarsi in un'opportunità, con la disponibilità magari del cantante, molto amico di De Laurentiis, nel caso si dovesse trovare un accordo per utilizzare il palco anche per la festa scudetto.

Il piano dei festeggiamenti ufficiali

Solo ipotesi per ora, perché, come confermano fonti ufficiali di Palazzo San Giacomo a Fanpage.it, al momento "partita e festa restano entrambe fissate per il 4 giugno, con i maxischermi al Plebiscito e nelle 3 piazze". Ieri c'è stato un primo confronto telefonico tra il sindaco Gaetano Manfredi e il presidente del Calcio Napoli, Aurelio De Laurentiis. Il patròn azzurro negli scorsi giorni ha chiesto a Comune e Regione Campania un contributo economico per organizzare la festa scudetto ufficiale, di almeno 2 milioni di euro, uno a testa. Le istituzioni potrebbero dare il loro contributo nel caso di un evento aperto al pubblico. Una festa ci sarà molto probabilmente già allo Stadio Diego Armando Maradona, al termine della partita con la Sampdoria. "Non c'è assolutamente nessuna vendita per lo stadio – spiegano fonti ufficiali di Palazzo San Giacomo a Fanpage.it – Lo stadio è oggetto di convezione e al massimo può essere oggetto di concessione".