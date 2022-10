Napoli, Festa di Ognissanti e Ponte del 2 novembre: strade chiuse e sensi unici per 4 giorni Il Comune di Napoli ha predisposto un piano traffico ad hoc per il Ponte di Ognissanti e in vista del pellegrinaggio ai cimiteri di Poggioreali.

A cura di Giuseppe Cozzolino

In vista del Ponte di Ognissanti, il Comune di Napoli ha disposto un nuovo piano traffico per regolare l'afflusso di persone in pellegrinaggio nei cimiteri di Poggioreale. Dispositivo che sarà valido il 30 ottobre, il 1° e il 2 novembre. Si tratta, ipso facto, della medesima ordinanza già pubblicata nel 2021, con Palazzo San Giacomo che ha deciso di riprendere in toto in occasione del grande traffico previsto per il Ponte di Ognissanti ed il consueto pellegrinaggio nel grande cimitero cittadino, quest'anno peraltro anche funestato dai crolli le cui immagini hanno fatto il giro del mondo: in questi giorni è anche iniziata la rimozione delle salme precipitate dopo i crolli.

Il piano traffico

Questo, nel dettaglio, il piano traffico istituito da Palazzo San Giacomo in occasione del Ponte di Ognissanti. Dispositivo che sarà valido dalle 6 alle 14.30 di domenica 30 ottobre, martedì 1° novembre e mercoledì 2 novembre: