Napoli, due ragazze investite e ferite sulla preferenziale, portate in ospedale: sospesi i tram a Poggioreale

Due ragazze investite mentre attraversano la strada in via Nuova Poggioreale al centro di Napoli. L'incidente stradale è avvenuto questa sera, sabato 21 febbraio, a quanto apprende Fanpage.it da fonti accreditate, poco prima delle ore 20,00. Le due giovani ferite, subito soccorse dal personale sanitario del 118, sono state trasportate al Pronto Soccorso dell'Ospedale del Mare. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto anche gli agenti della Polizia Municipale di Napoli, coordinati dal Comandante Generale Ciro Esposito.

Incidente stradale in via Nuova Poggioreale

Secondo le prime ricostruzioni, la coppia di ragazze stava attraversando la strada, sembra per raggiungere un pullman, quando sarebbero state investite da un mezzo in transito sulla corsia preferenziale di via Nuova Poggioreale. A seguito dell'incidente, avvenuto in corrispondenza dei binari, la circolazione dei tram è stata interrotta temporaneamente per consentire gli accertamenti del caso e la messa in sicurezza della zona.

"Via Nuova Poggioreale è ormai una strada a scorrimento veloce – commenta Salvatore Meloro, del comitato civico di Poggioreale – Non è il primo investimento negli ultimi mesi, purtroppo. Il Comune aveva dichiarato che si era in procinto dell'installazione delle telecamere, ma per adesso ci sono solo in alcuni punti e non sono attive. Chiediamo maggiore sicurezza sulle strade. Siamo stanchi di incidenti e feriti". Intanto, il mezzo coinvolto nell'incidente è stato fermato dalla polizia locale per gli accertamenti del caso. Sono stati eseguiti i rilievi ed ascoltate le testimonianze dei presenti.